Fleißige Künstler machen das Dorf bunt

Unter dem Motto "Vogelfrei und kunterbunt" fanden sich zahlreiche kleine und größere Künstlerlinnen und Künstler in Billenhausens Pfarrgarten ein, um mit der Gestaltung bunter Gartenstecker ihr Dorf etwas bunter zu machen. Der Obst- und Gartenbauverein Billenhausen setzte beim diesjährigen Sommerferien-Programm auf die Kreativität der Kinder und Jugendlichen, die die vorgefertigten Gartenstecker in wunderschöne bunte und phantasievolle Vögel verwandelten. Mit Stolz präsentieren die Kinder hier ihre Kunstwerke, die bald auch an Billenhausens Gemeinschaftsplätzen bewundert werden können. (AZ)

Billenhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Pfarrgarten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sommerferienprogramm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis