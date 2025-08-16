Mariä Himmelfahrt: Bischof ruft zum „Ja“ zur unantastbaren Würde des Menschen auf

In seiner Predigt zu Mariä Himmelfahrt, die Bischof Bertram Meier am Freitagabend während einer von tausenden Gläubigen besuchten Pontifikalmesse im mittelschwäbischen Wallfahrtsort Maria Vesperbild hielt, hat der Bischof dazu aufgerufen. „unser Ja zur unantastbaren Würde des Menschen zu geben.“ Das Ja zum Leben von der Zeugung bis zum natürlichen Tod dulde keine Kompromisse: „Da müssen wir uns einmischen – in Gottes Namen!“

Bischof Bertram Meier feierte am Festtag Mariä Himmelfahrt unter freiem Himmel das Pontifikalamt, bevor er gemeinsam mit Wallfahrtsdirektor Michael Menzinger und den Gläubigen in einer Lichterprozession zur blumengeschmückten Fatima-Grotte zog. An der Messe nahm neben weiteren Gästen aus Politik und Gesellschaft auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann teil.

Bischof Bertram sagte in seiner Predigt, als Maria ihr Ja zu Gott gegeben habe, habe dieser schon längst sein Ja zur Menschheit gesprochen. Bischof Bertram: „Geben auch wir unser Ja zu diesem Menschenbild, das Gott gezeichnet hat. Wir dürfen das tun, auch wenn wir es selbst nicht immer einlösen können. Geben wir unser Ja zum ungeborenen, zum schwachen, zum kranken, zum behinderten, zum fehlerhaften und schuldbeladenen, zum sterbenden Menschen. Geben wir denen eine Stimme, deren Würde in unserer Gesellschaft relativiert wird.“

Bischof Bertram Meier ruft in Maria Vesperbild zum Schutz der Würde des Menschen auf

Der Bischof warnte allerdings auch davor, sich aus einer vermeintlich höheren moralischen Warte über andere Menschen zu erheben: „Keiner von uns handelt allein aus sich heraus vollkommen gerecht und gut. Stärken wir einander, wenn eine schwere oder weitreichende Entscheidung ansteht, und bitten wir gerade für die jungen Leute, dass sie der Spur folgen, die Gott in ihr ganz persönliches Leben hineingelegt hat. Verurteilen wir die nicht, die neben der Spur laufen oder gar komplett auf die schiefe Bahn geraten sind. Nehmen wir sie immer wieder hinein ins Beziehungsgeflecht der Kinder Gottes! Denn Gott liebt nicht erst den perfekten Menschen, er liebt jeden Einzelnen schon jetzt, von Anfang an.“ (AZ, rjk)