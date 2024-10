Schützenverein Bleichen feiert 100-jähriges Bestehen mit Festgottesdienst und Ehrungen

Ende September feierte der Schützenverein Bleichen ganz groß. Das 100-jährige Bestehen wurde mit einem Festabend begangen. Den Auftakt bildete ein Festgottesdienst in der Pfarrkirche Unterbleichen, bei dem die restaurierte Vereinsfahne gesegnet wurde. Besonders feierlich war der Einzug der Fahnenabordnungen des Soldaten- und Kameradschaftsvereins Bleichen, der Freiwilligen Feuerwehr Bleichen, des Patenvereins Deisenhausen und des Gaues Krumbach. Dekan Bucher zelebrierte den Festgottesdienst, der vom Musikverein Bleichen musikalisch begleitet wurde. Die Fahne, die schon viele wichtige Meilensteine des Vereins miterlebt hat, erstrahlt nun in neuem Glanz und steht symbolisch für die traditionsreiche Geschichte des Vereins.

Später zog die Festgesellschaft, angeführt von der Musikkapelle, zum Vereinsheim in Bleichen. Dort eröffnete der Musikverein Bleichen feierlich den Festabend. Vorstand Georg Kober ffreute sich Ehrengäste sowie zahlreiche Vereinsmitglieder, Freunde und Gönner des Vereins begrüßen zu können. Besonders freute sich der Verein über den Besuch der ehemaligen Bleicherin Margit Amberger, die extra aus Berlin angereist war, um an den Feierlichkeiten teilzunehmen. Bürgermeister Bernd Langbauer lobte in seiner Ansprache die großartige Vereinsarbeit, die seit Generationen das Gemeinschaftsleben in Bleichen bereichere und wünschte weiterhin viel Erfolg und Zusammenhalt.

Ein Fahnenband für die Bleicher Schützen vom Patenverein Deisenhausen

Als besondere Geste überreichte der Patenverein Deisenhausen ein neues Fahnenband als Zeichen der langjährigen Freundschaft zwischen den beiden Vereinen. Auch Gauschützenmeister Helmut Konrad würdigte das 100-jährige Bestehen des Vereins und überreichte Abzeichen des Bayerischen und des Deutschen Sportschützenbundes.

Es folgten zahlreiche Ehrungen langjähriger und verdienter Mitglieder. Besonders hervorgehoben wurde Franz Böck senior, der für stolze 70 Jahre Mitgliedschaft geehrt wurde. Ebenso wurden Ludwig Ruf und Ottmar Nießner für 60 Jahre sowie Fritz Probst und Rudolf Kuresch für 50 Jahre Treue zum Verein ausgezeichnet. Neben den langjährigen Mitgliedern erhielten auch engagierte Schützen wie Sabine Huber und Raphael Kober in Anerkennung ihrer Verdienste das Protektorabzeichen sowie Carina Haug die Ehrung für treue Mitarbeit. Auch die Mitglieder der Fahnenabordnung wurden für ihre langjährige Arbeit ausgezeichnet: Peter Konrad und Alois Kober erhielten Gold, Reinhard Huber Silber.

Ein Höhepunkt des Abends war der unterhaltsame Rückblick auf die Vereinsgeschichte, vorgetragen von Monika und Sebastian Kober. Der Schützenverein Bleichen wurde 1924 gegründet, musste aber 1939 aufgrund des Zweiten Weltkriegs pausieren. 1951 wurde der Schießsport unter Schützenmeister Eduard Ohmayer wieder aufgenommen. Nach der Neugründung 1958 übernahm 1961 Joachim Konrad den Vorsitz. Wichtige Meilensteine waren das 17. Gauschießen 1970, die Teilnahme am Trachten- und Schützenzug des Oktoberfests 1991 und das Jubiläumsschießen 1999 anlässlich des 75-jährigen Bestehen des Vereins.

In der Vereinsgeschichte spielt auch die Führungsarbeit der Vorstände eine große Rolle. Joachim Konrad, der den Verein 32 Jahre lang als 1. Schützenmeister leitete, prägte den Verein maßgeblich, etwa durch den Bau des Schützenheims in den Jahren 1991 bis 1993, bei dem über 6000 ehrenamtliche Arbeitsstunden geleistet wurden. 1993 übergab er die Verantwortung an Georg Kober, der das Amt bis heute mit großem Engagement ausübt und den Verein in eine erfolgreiche Zukunft führt.

Im Jahr 2004 richtete der Schützenverein Bleichen das 51. Gauschießen von April bis Mai auf der eigenen Schießanlage aus. Dieses Großereignis mit Festzug und Endschießen stärkte den Zusammenhalt und das Ansehen des Vereins im Gau Krumbach. Ein Jahr später folgte ein weiterer Höhepunkt, als der Verein auf Einladung des Bundestagsabgeordneten Gerd Müller eine fünftägige Reise nach Berlin unternahm. Diese Fahrt war nicht nur ein gesellschaftliches Ereignis, sondern festigte auch die Verbundenheit der Vereinsmitglieder untereinander.

Auch in der jüngeren Vergangenheit war der Verein sehr erfolgreich. Beim diesjährigen Gauschießen wurde die Bleicher Jungschützin Hannah Fischer zur Gaujugendkönigin gekrönt, ein weiterer Höhepunkt in der langen Liste der Erfolge des Vereins. Auch die bisherigen Gaukönige des Vereins wie Probst Fritz (1987), Herbert Wenninger (1995), Martin Wenninger (2002), Franz Böck sen. (2006), Lisa Nießner (2010) und Isabel Birle (2014) wurden am Festabend erwähnt.

Der Festabend klang mit einem gemütlichen Beisammensein unter musikalischer Begleitung des Musikvereins Bleichen aus. Vorstand Georg Kober bedankte sich bei allen Helfern, Gästen und Mitwirkenden wobei er den Zusammenhalt und die Tradition besonders hervorhob, welche den Verein seit nunmehr 100 Jahren stark machen. (AZ)