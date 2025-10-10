90. Geburtstag Rosa Schmid

Im Kreis ihrer Familie feierte Frau Rosa Schmid aus Nattenhausen ihren 90. Geburtstag. Herzliche Glückwünsche überbrachte im Auftrag der Gemeinde Breitenthal der 3. Bürgermeister Thomas Burghard. Rosa Schmid ist eine gebürtige Nattenhauserin und verbrachte dort ihr ganzes Leben. 1963 heiratete sie August Schmid. Vor zwei Jahren durften die beiden das seltene Fest der Diamantenen Hochzeit feiern und führen ein zufriedenes, bescheidenes Leben in ihrem Haus in der Bergstraße. Auch im hohen Alter nimmt Rosa Schmid noch sehr aktiv am dörflichen Leben teil und ist mit ihrem Ehemann August bei zahlreichen Veranstaltungen ein gern gesehener Gast.

