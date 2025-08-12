Bekannte Pop-Hits am Wasser für den guten Zweck

900 Euro zugunsten der Kartei der Not hat das Konzert von B.O.N. Anfang Juli an der Seebühne des Oberrieder Weihers eingespielt. Und das, obwohl das Konzert aufgrund des schlechten Wetters nach der Pause abgebrochen werden musste. „Wir hätten zuvor nie gedacht, dass so viel Geld zusammenkommt“, sagt Charly Schur, der viele Jahre den Chor popCHORn leitete. Bei der neu gegründeten musikalischen Formation, die sich „B.O.N.“ nennt und eine Abkürzung für „Band ohne Namen“ ist, spielt Schur Gitarre und singt. In der siebenköpfigen Band ist Werner Erhard auch für den Gesang und das Keyboard zuständig: „Wir haben für das Konzert an den eigenen Ausgaben gespart und etwa die Technik viel über Familie und Freunde organisiert. So konnten wir mehr spenden“, wie Erhard bei der Übergabe in der Redaktion der Mittelschwäbischen Nachrichten erzählte. (AZ)

Mira Herold-Baer

86488 Breitenthal

Kartei der Not