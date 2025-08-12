Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mittelschwäbischen Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Krumbach
Icon Pfeil nach unten

Breitenthal: Bekannte Pop-Hits am Wasser für den guten Zweck

Breitenthal

Bekannte Pop-Hits am Wasser für den guten Zweck

Ungeachtet des Regens kommen bei dem Konzert am Oberrieder Weiher 900 Euro für die Kartei der Not zusammen. Die Gruppe B.O.N. freut sich.
Von Mira Herold-Baer
    • |
    • |
    • |
    Werner Erhard (l.) und Charly Schur (r.) übergeben die Spendensumme an Mira Herold-Baer, Redakteurin der Mittelschwäbischen Nachrichten.
    Werner Erhard (l.) und Charly Schur (r.) übergeben die Spendensumme an Mira Herold-Baer, Redakteurin der Mittelschwäbischen Nachrichten. Foto: Ina Graf

    900 Euro zugunsten der Kartei der Not hat das Konzert von B.O.N. Anfang Juli an der Seebühne des Oberrieder Weihers eingespielt. Und das, obwohl das Konzert aufgrund des schlechten Wetters nach der Pause abgebrochen werden musste. „Wir hätten zuvor nie gedacht, dass so viel Geld zusammenkommt“, sagt Charly Schur, der viele Jahre den Chor popCHORn leitete. Bei der neu gegründeten musikalischen Formation, die sich „B.O.N.“ nennt und eine Abkürzung für „Band ohne Namen“ ist, spielt Schur Gitarre und singt. In der siebenköpfigen Band ist Werner Erhard auch für den Gesang und das Keyboard zuständig: „Wir haben für das Konzert an den eigenen Ausgaben gespart und etwa die Technik viel über Familie und Freunde organisiert. So konnten wir mehr spenden“, wie Erhard bei der Übergabe in der Redaktion der Mittelschwäbischen Nachrichten erzählte. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden