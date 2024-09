Wie darf künftig in Breitenthal gebaut werden?

Die Ortsgestaltungssatzung in Breitenthal legt genau fest, wie die Häuser im Dorf auszusehen haben: rotes oder braunes Satteldach, der Baustil angepasst an die Nebengebäude. Wer einen Anbau oder Carport will, muss beidem zunächst beim Gemeinderat zugestimmt werden. Was nun, wenn das in der Satzung vorgegebene Satteldach unfreiwillig komisch aussehen würde – einem Flachdach zustimmen oder ablehnen? „Vielleicht müssen wir offener sein und in Zukunft von alten Gewohnheiten abweichen“, sagte ein Gemeinderatsmitglied. Doch nicht jede und jeder war dieser Meinung.

Mira Herold-Baer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis