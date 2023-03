Bauhof, Breitband, Feuerwehrhaus: Breitenthal bringt viel auf den Weg

Plus Bei der Bürgerversammlung berichtet Breitenthals Bürgermeisterin Gabriele Wohlhöfler über abgeschlossene und noch anstehende Projekte.

Gut besucht war die Bürgerversammlung im Vereinsheim Breitenthal. Bürgermeisterin Gabriele Wohlhöfler erläuterte zu Beginn Projekte der Gemeinde. Auch zwei Geschenkkörbe wurden für langjährige Verdienste für die Gemeinde überreicht. Die 1309 Einwohner zählende Gemeinde Breitenthal mit ihren Ortsteilen Nattenhausen und Oberried hat einiges vor.

So soll in den kommenden Wochen der lang ersehnte Breitbandausbau starten. "Die Planungen laufen auf Hochtouren", sagte Wohlhöfler. Mitarbeiter des Glasfaserausbaus würden demnächst die Haushalte aufsuchen und persönlich besprechen, wie die Zuführung der Glasfaserleitung in die jeweiligen Häuser erfolgen sollen. Auch der neue Bauhof ist nach einer Bauzeit von einem Jahr Anfang Februar mit drei Mitarbeitern in Betrieb gegangen. Der neue Bauhof wird voraussichtlich im Mai gesegnet und mit einem "Tag der offenen Tür" der Öffentlichkeit vorgestellt.

Neubau des Feuerwehrhauses hat hohe Priorität

Der Neubau eines Feuerwehrhauses in Breitenthal hat eine hohe Dringlichkeitsstufe. Der desolate Zustand des Gebäudes zwingt, auch aus Sicht der Inspektion, zu handeln. Ein neues Feuerwehrhaus wird für beide Feuerwehren (Nattenhausen und Breitenthal) weiter geplant. An dieser Stelle kam Bürgermeisterin Wohlhöfler einer Bitte der Feuerwehrleute nach, hervorzuheben, wie wichtig die Feuerwehr in den Gemeinden ist. "Wir sind alle auf deren Hilfe angewiesen", sagte Wohlhöfler. Deshalb der Appell an alle Bewohner und Familien: "Schicken Sie Ihre Kinder oder Enkelkinder oder gehen selber zur Feuerwehr." Denn: "Stellen Sie sich vor, Sie benötigen deren Hilfe und keiner kommt."

Die Günzbrücke bei Breitenthal muss saniert werden. Die Ausführung soll etwa im Mai dieses Jahres erfolgen. Am Oberrieder Weiher und von Breitenthal nach Oberried ist der Neubau von Radwegen geplant. Grundstücksverhandlungen seien fast abgeschlossen und Förderanträge können bei der Regierung von Schwaben eingereicht werden. "Wenn alles gut läuft, könnte mit dem Bau beider Radwege noch im September begonnen werden", gab sich Wohlhöfler zuversichtlich.

Lüftungsanlage wird im Kindergarten in Breitenthal installiert

Der Straßenausbau "Am Kirchenweg" mit der Renaturierung Froschgraben wird dem Bauvorhaben "Baugebiet Kirchenweg Süd" vorgezogen. Der Vorentwurf der Planung sei zwar fertig, allerdings könne dieser erst öffentlich ausgelegt werden, wenn die Grundstücksbeurkundungen vollständig seien. Nun müssen die Bauarbeiten des Straßenausbaues zügig beginnen, da Zuwendungen der Dorferneuerung nur noch bis zum Jahresende in Anspruch genommen werden können.

Im Kindergarten in Breitenthal wurde eine Lüftungsanlage installiert und das Kriegerdenkmal umgestaltet sowie die nördliche Friedhofsmauer saniert.

Ein Konzept für Starkregenereignisse in Nattenhausen wird ebenfalls weiterverfolgt. Die Verwirklichung eines Entwässerungskonzepts hänge jedoch maßgeblich vom Grunderwerb ab. Eine Lösung in seiner Gesamtheit wäre das Ziel.

Geplant ist die Errichtung einer Hochfrequenz-Mobilfunkanlage beim Vereinsheim Breitenthal sowie die Rekultivierung der ehemaligen Bauschuttdeponie Nattenhausen. Auch Feldwege und Gräben werden heuer wieder instandgesetzt werden.

Wasserspielplatz im Zuge der Dorferneuerung

Fertiggestellt werden konnte der Neubau eines Wasserspielplatzes im Zuge der Dorferneuerung westlich des Vereinsheimes sowie eine Lüftungsanlage im Kindergarten. Auch das Umfeld beim Kriegerdenkmal wurde umgestaltet und die Friedhofsmauer saniert. Ebenfalls abgeschlossen ist der Neubau des Kreisverkehrs Nattenhausen. Damit auch bei einem längeren Stromausfall zumindest die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung gewährleistet ist, hat die Gemeinde ein Notstromaggregat beschafft.

Geehrt wurde in der Bürgerversammlung der langjährige Wegebaumeister Adolf Seitz. Seit 40 Jahren kümmert sich Seitz, der auch Gemeinderatsmitglied ist, um die Instandsetzung der Feldwege, Gräben und Durchlässe und noch viele andere Dinge, die dem Wohle der Gemeinde Breitenthal zugutekommen. Auch der langjährige Wasserwart der Gemeinde, Josef Mayer, wurde für seine fast 50-jährige Tätigkeit von Wohlhöfler gewürdigt. Auf eigenen Wunsch will Mayer sich nun in den Ruhestand begeben. Mayers Nachfolger als künftiger Wasserwart ist Sohn und Gemeinderat Andreas Mayer.