Die Sommerpause perfekt genutzt

Während über die Sommermonate der Schießbetrieb weitestgehend pausierte, nutzte die Vorstandschaft des Schützenvereins Breitenthal und ein paar unterstützende Helfer die Pause, um den Schießstand zu renovieren. Mit freundlicher Unterstützung durch die Schreinerei Lecheler erstrahlt nun der Aufsichtsraum in neuem Glanz. Dieser wurde nicht nur optisch verschönert, sondern auch technisch wieder auf den aktuellsten Stand gesetzt. Zwei weitere Lagerräume wurden auch erneuert und es fanden sich einige jahrzehntealte "Schätze". Nun ist der Verein bereit für die neue Schießsaison und viele überraschte Gesichter, die hoffentlich in großer Anzahl am Eröffnungsschießen am Freitag, 10. Oktober ab 18 Uhr (für die Jugend) und ab 19 Uhr (für alle Schützinnen & Schützen) teilnehmen.

