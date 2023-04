Breitenthal

10:06 Uhr

In aufwendige Projekte wird für die Entwicklung Breitenthals investiert

Für den Ausbau des Kirchenweges in Breitenthal wurden im Haushalt 995.000 Euro vorgesehen. Der vorhandene Wassergraben wird bleiben und ein Grünstreifen mit einem Meter Breite ist geplant.

Plus Breitenthals Gemeinderat verabschiedet den Haushalt. VG-Kämmerin Barbara Fetschele stellte den Gemeinderatsmitgliedern das Zahlenwerk vor.

Von Susanne Hofmeister Artikel anhören Shape

Große "Brocken“ hat Barbara Fetschele in der ihrem Haushaltsentwurf für die Gemeinde Breitenthal aufgelistet. In der jüngsten Gemeinderatssitzung nennt die Kämmerin der Verwaltungsgemeinschaft Krumbach (VG) zum Beispiel den Ausbau "Kirchenweg“ sowie der Ausbau der Radwege und Grunderwerb. Doch Breitenthal ist schuldenfrei und die Gegenüberstellung von Einnahmen und Ausgaben in Vermögens- und Verwaltungshaushalt zeigen die Handlungsfähigkeit Breitenthals auf.

Der Vermögenshaushalt umfasst die aufwendigen Investitionen und Ausgaben, welche für die Entwicklung einer Gemeinde notwendig sind. Im Gegensatz hierzu beinhaltet der Verwaltungshaushalt die laufenden Ausgaben für den Betrieb der Gemeinde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen