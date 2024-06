Damm am Oberrieder Weiher gebrochen, Wasser in Krumbach abgelaufen

Stellenweise sinken derzeit die Wasserpegel. Allmählich sichtbar wird jetzt das ganze Ausmaß der Schäden.

Das Hochwasser hat auch im Bereich des Oberrieder Weihers schlimme Schäden hinterlassen. Wie Bürgermeisterin Gabriele Wohlhöfler auf Anfrage mitteilt, ist zwischen dem Oberrieder Weiher und dem benachbarten, naturbelassenen Weiher ein Damm gebrochen.

Der Damm sei auf einer Länge von rund 100 Metern beschädigt worden, das Wasser des benachbarten, naturbelassenen Weihers laufe in den Oberrieder Weiher. Das Areal des Oberrieder Weihers ist bekanntlich ein bedeutendes Naherholungsgebiet. An Schwimmen und Ähnliches ist hier aber auf absehbare Zeit sicherlich nicht zu denken.

Von den Fluten stark in Mitleidenschaft gezogen sei auch der Weg rund um den Weiher. Wie die Bürgermeisterin schildert, ist dieser quasi weggespült worden.

Der Campingplatz am Oberrieder Weiher wurde evakuiert

Evakuiert wurde der Campingplatz. Gabriele Wohlhöfler macht sich aktuell ein Bild von der Schadenslage. Von den Überschwemmungen sind auch zahlreiche Straßen betroffen. Mit Blick auf notwendige Sperrungen ist die Bürgermeisterin in laufendem Kontakt mit den zuständigen Behörden.

Mittlerweile sinken die Pegel an verschiedenen Stellen. In der Krumbacher Innenstadt ist das Wasser wieder abgelaufen. Krumbachs Zentrum glich am Samstag mehr oder weniger einer Seenplatte. Die Lichtensteinstraße war die einzige noch nutzbare Ost-West-Verbindung im Stadtgebiet. Vom Hochwasser stark betroffen war auch der Stadtgarten. Dort ist das Wasser wieder abgelaufen.

Lesen Sie dazu auch