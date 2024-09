Landwirtschaftliche Halle brennt: Großeinsatz der Feuerwehren in Breitenthal

Derzeit läuft ein großer Feuerwehreinsatz in Breitenthal. Zahlreiche Feuerwehrkräfte aus dem Umkreis, unter anderem die Feuerwehr Krumbach, sind teils mit Spezialgerät im Einsatz. Es handelt sich um einen Brand einer landwirtschaftlichen Halle am Steinbach, mehrere landwirtschaftliche Fahrzeuge und Strohballen sind darin untergebracht und stehen in Flammen.

Auf dem Dach der Halle ist Fotovoltaik installiert, Elektrik ist laut Eigentümer aber nicht in der Halle. Die Rauchsäule sieht man bereits aus einigen Kilometern Entfernung. In Silos neben der Halle ist Getreide gelagert, noch sind die Flammen nicht übergesprungen.



Es ist der zweite Brand in einer Woche im Landkreis Günzburg. Am Dienstagabend stand eine Halle in Behlingen in Flammen.

Sobald nähere Informationen vorliegen, wird dieser Artikel aktualisiert. (AZ)