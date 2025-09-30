Saisonfinale der Allgäu Optiliga

Vor Kurzem fand der Abschluss der Allgäu–Optiliga am Forggensee statt. Nachdem bereits je zwei Wertungsläufe am Großen Alpsee, Forggensee, Oberrieder Weiher und dem Rottachsee stattfanden, traf sich die Seglerjugend erneut am Forggensee zum großen Finale. Insgesamt nahmen dieses Jahr 19 Segler im Alter zwischen 8 und 14 Jahren teil. Bereits währen der laufenden Saison kristallisierte sich eine kleine leistungsstarke Gruppe im Kampf um den jeweiligen Tagessieg und somit auch um den Gesamtsieg heraus. Die beiden Geschwister Sina und Piet Rampp vom Segelclub Breitenthal e.V. starteten wie bereits in der vergangenen Saison für die Mannschaft der Seglergemeinschaft Thalfingen. Wobei Sina Rampp schon nach dem vorletzten Wettkampftag als Gewinner der Einzelwertung feststand, war für die weiteren Platzierungen noch alles offen. Die beiden Schlussläufe im Osterreiner Segelclub mussten also die Entscheidung bringen.

Bei niedrigen Temperaturen und leichtem, teilweise drehendem Wind begaben sich die Segler auf den Forggensee. In beiden Läufen war die Anspannung unter den Teilnehmern deutlich erkennbar. Sowohl die optimale Position an der Startlinie, wie auch die Innenposition an den Wendemarken war hart umkämpft und die Positionen wechselten häufig. Bei der abschließenden Siegerehrung erreichte die Spannung bei den anwesenden Seglern ihren Höhepunkt. Es ging um insgesamt drei verschiedene Wertungen, welche mit hauchdünnem Unterschied entschieden wurden. Den Tagessieg beim Osterreiner Segelclub errang Piet Rampp vor Nicholas Baumgartl und Sina Rampp. Die Einzelwertung über die Gesamtsaison gewann Sina Rampp vor Piet Rampp und Nicholas Baumgartl. Die Teamwertung konnte die Mannschaft der Seglergemeinschaft Thalfingen, bestehend aus Sina Rampp, Piet Rampp, Ella Egethenmeyer, Silas Egethenmeyer und Heinrich von Wilmowsky.

