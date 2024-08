Zwei Wildunfälle nachts auf Staatsstraße bei Breitenthal

Am Mittwoch gegen 23.20 Uhr ist es auf der Staatsstraße 2018 zwischen Nordholz und Breitenthal zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und mehreren Wildschweinen gekommen. Eine 31-Jährige befuhr mit ihrem Wagen die Staatsstraße, wobei einige Wildschweine die Fahrbahn querten und eines hiervon mit dem Pkw kollidierte. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von circa 1000 Euro. Das Tier überlebte den Zusammenstoß nicht. In der Nacht ereignete sich ein weiterer Wildunfall an derselben Örtlichkeit ebenso mit einer Rotte Wildschweinen. Gerade nachts ist laut Polizei in diesem Bereich vermehrt mit querenden Tieren im Straßenverkehr zu rechnen. (AZ)

Breitenthal Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wildunfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Staatsstraße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis