Bürgermeister Alois Held kandidiert 2026 wieder

Für die knapp 6600 Einwohner lässt es sich in Thannhausen und den Stadtteilen Burg und Nettershausen gut leben: Mit dieser festen Überzeugung gab Bürgermeister Alois Held in der Bürgerversammlung einen Einblick in das kommunale Geschehen. Die rund 50 Besucher und Besucherinnen dieser Veranstaltung wurden in der Aula der Grundschule Zeuge aktueller Themen, wie zum Beispiel Bauprojekte, Verkehrskonzepte, Entwicklung oder über die finanzielle Situation der Stadt.

