CSU setzt weiter auf Ralf Wetzel als Bürgermeister

Seit 2020 ist Ralf Wetzel Erster Bürgermeister der Marktgemeinde Ziemetshausen. Und das soll er, wenn es nach der CSU geht, auch weiter bleiben. Der CSU-Vorstand beschloss auf seiner jüngsten Vorstandsitzung einstimmig, Wetzel erneut als Bürgermeisterkandidat für die kommende Legislaturperiode ins Rennen zu schicken. Die offizielle Nominierung soll auf einer Mitgliederversammlung im Herbst beschlossen werden. Dieses Ergebnis wurde den CSU-Mitgliedern auf dem Sommerfest des Ortsverbandes unter Anwesenheit des Bundestagsabgeordneten Alexander Engelhard und Bezirksrats Tobias Bühler mitgeteilt.

Ralf Wetzel habe in seiner Amtszeit fast alle Themen aus dem damaligen Wahlprogramm der CSU-Liste erfolgreich umgesetzt beziehungsweise in die Wege geleitet, teilt der CSU-Ortsverband in einer Presseerklärung mit. Besonders erwähnenswert seien dabei die Themen Kindergarten-Neubau an der Vesperbilder Straße, Ausweis neuer Wohnbauflächen, Optimierung der Ausstattung aller Ortsfeuerwehren, Sanierung der Friedhofsmauer, Instandsetzung Rathausvorplatz und Renovierung der historischen Zusambrücke. Darüber hinaus lobte Erster Vorsitzender Edwin Räder Wetzels hochprofessionelle Kenntnis über das Verwaltungsrecht, was zuletzt beim Thema Windkraft sehr vonnöten gewesen sei. Auch beim Hochwasserereignis in 2024 waren dessen Kenntnisse als Krisenmanager gefragt und dienten einer bestmöglichen Bekämpfung dieses Jahrhundertereignisses.

Zusammenarbeit im Marktgemeinderat sei von Harmonie geprägt gewesen

Die Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister im Marktgemeinderat sei stets von großer Fachkenntnis und Harmonie mit allen Fraktionen geprägt gewesen. Das betonte Edwin Räder als CSU-Fraktionsvorsitzender ausdrücklich. Da im Marktgebiet eine Vielzahl weiterer Aufgaben, wie beispielsweise in der Abwasserbeseitigung, Wasserversorgung, Ganztagsbetreuung im Rentamt, bei knappen Haushaltsmitteln anstünden, gingen die Tätigkeiten für den Ersten Bürgermeister nicht aus. Räder gratulierte Ralf Wetzel für das beeindruckende Votum des CSU-Vorstands. (AZ)