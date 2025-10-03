Icon Menü
Dagmar Pfitzmayr leitet die Grundschule Neuburg an der Kammel: Teamgeist im Fokus

Neuburg an der Kammel

Die neue Schulleiterin sieht sich als Teamplayerin

Dagmar Pfitzmayr aus Thannhausen leitet jetzt die Grundschule in Neuburg. Als Fußballfan hat sie klare Vorstellungen vom Zusammenspiel mit ihrer Mannschaft.
Von Dieter Jehle
    Dagmar Pfitzmayr aus Thannhausen leitet seit Beginn des Schuljahres die Christoph-Rodt-Grundschule in Neuburg.
    Dagmar Pfitzmayr aus Thannhausen leitet seit Beginn des Schuljahres die Christoph-Rodt-Grundschule in Neuburg. Foto: Dieter Jehle

    „Da sein für Schüler, Eltern und Kollegium, Strukturen schaffen und Herausforderungen annehmen.“ Dagmar Pfitzmayr fasst ihre künftigen Aufgaben als Schulleiterin in einem Satz zusammen. Seit Beginn dieses Schuljahres steht die 54-Jährige an der Spitze der Christoph-Roth-Grundschule in Neuburg – und gerät ins Schwärmen: „Eine der schönsten Grundschulen im ganzen Landkreis.“

