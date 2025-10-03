Die neue Schulleiterin sieht sich als Teamplayerin

„Da sein für Schüler, Eltern und Kollegium, Strukturen schaffen und Herausforderungen annehmen.“ Dagmar Pfitzmayr fasst ihre künftigen Aufgaben als Schulleiterin in einem Satz zusammen. Seit Beginn dieses Schuljahres steht die 54-Jährige an der Spitze der Christoph-Roth-Grundschule in Neuburg – und gerät ins Schwärmen: „Eine der schönsten Grundschulen im ganzen Landkreis.“
Neuburg an der Kammel
