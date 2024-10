Auch der Gemeinderat Deisenhausen lehnt Windkraftpläne ab

Erneuerbare Energien nahmen einen breiten Raum in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Deisenhausen ein. So ging es zum Beispiel um Flächen für Windkraft oder auch Kriterien für Freiflächenanlagen für Fotovoltaik.

