Biber wird bei Deisenhausen durch illegal aufgestellte Falle getötet

Das tote Tier wird von Fischern an einem Weiher am südlichen Ortsrand entdeckt. Bereits vor einigen Tagen gab es in Deisenhausen einen Zwischenfall mit einem toten Biber.

Im Bereich von Deisenhausen wurde ein Biber durch eine Falle getötet, die laut Bericht der Polizei illegal aufgestellt worden war. Am Samstagmorgen begaben sich mehrere Personen zum Fischen an einen Weiher am südlichen Ortsrand von Deisenhausen. Hier entdeckten sie den toten Biber am Ufer des Gewässers.

Nach Rücksprache mit dem zuständigen Biberberater des Landratsamts Günzburg steht laut Polizei fest, dass der Biber offenbar durch eine illegal aufgestellte Falle gefangen und hierdurch getötet wurde. Die Hintergründe hierzu sind unklar, Hinweise auf den Täter sind derzeit nicht bekannt. Ermittlungen wegen eines Vergehens nach dem Tierschutzgesetz wurden eingeleitet. Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Krumbach unter der Telefonnummer 08282/9050 zu melden.

Erinnerungen an einen Zwischenfall mit einem Biber vor einigen Tagen

Mit Blick auf diesen aktuellen Fall wird sich so mancher möglicherweise an einen Zwischenfall mit einem Biber, ebenfalls im Bereich von Deisenhausen vor einigen Tagen erinnern. Seinerzeit hatte ein Quadfahrer einen toten Biber auf der Günztalstraße hinter sich hergeschleift. Kurz nach dem Zwischenfall waren die Ermittlungen der Polizei erfolgreich. Der Quadfahrer erklärte der Polizei, er habe das tote Tier einer fachgerechten Entsorgung zuführen wollen. Doch laut Polizei waren zuletzt noch einige Fragen offen. Ein Zeuge hatte das tote Tier an einer Hütte gefunden. Der Quadfahrer hatte es offensichtlich dorthin gebracht, abgelegt und sich danach entfernt.

Der Quadfahrer gab laut Polizei an, den bereits verendeten Biber im Bereich des Weihers bei Pflegearbeiten aufgefunden zu haben. Danach habe er das tote Tier mithilfe des Quads geborgen, um es einer fachgerechten Entsorgung zuführen zu können. Warum der Biber verendet war, konnte zuletzt noch nicht abschließend ermittelt werden, berichtete die Polizei. (AZ)