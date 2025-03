Deisenhausen investiert über drei Millionen in Infrastruktur und Bildung

Auf der Tagesordnung der jüngsteb Gemeinderatssitzung in Deisenhausen standen neben zwei Baugesuchen, dem Beschluss zum Versicherungsumfang des Kindergartens und der Reparatur von Feldwegen auch die Beratung und Beschlussfassung zum Haushaltsplan 2025. Ohne Gegenstimme befürwortete das Ratskollegium den Bauantrag zur symmetrischen Erweiterung einer landwirtschaftlichen Lagerhalle in Nordhofen, die dadurch ein Satteldach erhält. Ebenso wurde dem Baugesuch zum Umbau eines Einfamilienhauses in ein Zweifamilienhaus mit Errichtung eines Carports in Unterbleichen zugestimmt.

