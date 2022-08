Deisenhausen

18:30 Uhr

Der Bau des neuen Kindergartens in Deisenhausen beginnt

Wo jetzt noch grüne Wiese wildert, lässt am Mittwoch nur der einsame Bagger vermuten, dass hier ab Donnerstag geschoben und begradigt wird.

Plus Lange wurde das Projekt in Deisenhausen geplant, ab Donnerstag wird gebaut. Es sind die ersten Schritte für einen Kindergarten mit neuem Konzept.

Von Piet Bosse

Noch ist die grüne Wiese verwildert, der Bagger, der inmitten der unebenen Fläche direkt hinter der Grundschule in Deisenhausen steht, wirkt ein wenig deplatziert, und doch passt er perfekt. Denn hier wird ab Donnerstag die Fläche begradigt und anschließend das Fundament für ein neues Gebäude gelegt. Wo jetzt noch grüne Sträucher wildern, entsteht in den kommenden Monaten ein Kindergarten direkt neben der Grundschule. Bis zum Spatenstich am Mittwoch war es ein langer Weg, der auch Planänderungen beinhaltete. Langfristig erwartet Kindergartenkinder ein neues Konzept.

