Im Advent unterwegs sein: Von Fenster zu Fenster in Deisenhausen

Von Fenster zu Fenster: Mit dieser Aktion organisierte der Obst- und Gartenbauverein Deisenhausen in der Adventszeit in den Orten Deisenhausen und Nordhofen einen großen Adventskalender. Vom 1. bis zum 24. Dezember wurde jeden Tag ab 17 Uhr ein Fenster geöffnet, das bis zum 6. Januar beleuchtet sein wird. Ob ein liebevoll gestaltetes Fenster, eine Tür oder ein geschmückter Garten, blieb jedem Teilnehmer selbst überlassen. Begonnen haben die Adventsfenster an der Kapelle St. Leonhard in Nordhofen und den Abschluss übernahm am 24. Dezember die Pfarrkirche St. Stephan in Deisenhausen. Der OGV bedankt sich bei allen, ob Verein, Privatperson oder Firma, die sich bereit erklärt haben, einen Tag zu übernehmen.

