Deisenhausens Dorfmitte wird zur Spielstraße

In seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause beschloss der Gemeinderat von Deisenhausen einstimmig die Umwidmung des Areals „Am Dorfplatz“ zur Spielstraße. Das Vorhaben der Gemeindeverwaltung, ein verkehrsberuhigtes Ortszentrum zwischen der Krumbacher Straße, der Ulmer Straße und der Zufahrt Vorderer Berg zu schaffen, hatte Bürgermeister Bernd Langbauer bereits mit der Polizei abgeklärt. Wie bisher wird das Zentrum mit Rathaus, Dorfladen, Vereinsräumlichkeiten, Tribüne und Spielplatz für Autos befahrbar sein, auch die Parkmöglichkeiten bleiben erhalten. Lediglich die Höchstgeschwindigkeit ist in Spielstraßen auf sieben Stundenkilometer beschränkt, um Fußgängern und spielenden Kindern mehr Sicherheit zu bieten.

