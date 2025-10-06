Neuburg und Vigneulles erneuern ihre Partnerschaft: „Der Frieden fängt im Kleinen an“

„Vive notre jumelage - es lebe unsere Städtepartnerschaft“. Ein Bekenntnis, dass an diesem Wochenende mehrfach die Reden von Neuburgs Bürgermeister Markus Dopfer und seinem französischen Kollegen Jean-Claude Zingerlè prägte. Eine 40-köpfige Delegation aus Vigneulles-lès-Hattonchatel verweilte für zwei Tage im Kammelmarkt. Die mittlerweile über 50 Jahre andauernde Partnerschaft erhielt damit einen neuen Akzent. „Möge diese Städtepartnerschaft ein Symbol der Hoffnung und des Friedens für die kommenden Generationen sein“, sagte Bürgermeister Zingerlè vor dem Edelstetter Kriegerdenkmal. Die Worte trafen den Zeitgeist.

Die mittlerweile verstorbenen Väter dieser Partnerschaft, die Edelstetter Lorenz Schuster und Franz Köhle sowie der damalige Pfarrer aus Vigneulles, Marcel Saintin, würden sich heute mit einem Augenzwinkern begegnen. Aus einem persönlichen Gespräch entstand eine Freundschaft, die sich in eine Partnerschaft zwischen den beiden Gemeinden vertiefte und mittlerweile Jahrzehnte andauert. Zahlreiche Begegnungen untermauern bis heute die Freundschaft.

Im Neuburger Rathaus erinnerte eine Partnerschaftswand an die deutsch-französischen Freundschaft, die die Bürgermeister Markus Dopfer und Jean-Claude Zingerlè gemeinsam enthüllten. Foto: Dieter Jehle

Begründet wurde die Partnerschaft offiziell im September 1974. Einige Jahre später, 1979, wurde eine Straße in Vigneulles nach dem Haseltaldorf, die Rue d`Edelstetten, benannt. In Edelstetten wiederum gibt es eine Vigneulles-Straße. Die Partnerschaft wurde jetzt durch einen weiteren symbolischen Akt bekräftigt: Die beiden Gemeindeoberhäupter enthüllten eine Partnerschaftswand im Neuburger Rathaus, flankierend dazu setzten die beiden Rathauschefs ihre Unterschrift unter einen Eintrag im „Goldenen Buch“ des Marktes Neuburg. „Der Fortbestand unserer Freundschaft wird damit besiegelt“, so Dopfer und dankte gleichzeitig seinem Amtskollegen Zingerlè, der auf französischer Seite seit mittlerweile 23 Jahren diese Partnerschaft unterstützt. „Wir pflegen einen unkomplizierten und freundschaftlichen Kontakt zueinander“, würdigte Dopfer die harmonische Zusammenarbeit.

Unterhaltsam und mit vielen persönlichen Gesprächen endete der Partnerschaftsabend im Bürgerheim Wattenweiler mit musikalischer Umrahmung durch die Blaskapelle „Böhmisch & mehr“. Mit einem gemeinsamen Gottesdienst in Edelstetten fand der Partnerschaftsbesuch seine Fortsetzung. Bürgermeister Markus Dopfer erinnerte vor dem Edelstetter Kriegerdenkmal an Worte des früheren Bürgermeisters Remi Herment. „Der Frieden fängt im Kleinen an, sagte er in einer Begegnung im Oktober 2023“, so Dopfer.

Der Neuburger Rathauschef zeigte sich sicher, dass solche Partnerschaften einen Beitrag zum Frieden innerhalb Europas leisten können. “Diese Partnerschaft ist eine einzigartige Gelegenheit, die Bindungen zwischen unseren Gemeinschaften zu stärken, unsere Kulturen zu teilen und gemeinsam eine bessere Zukunft aufzubauen“, meinte auch Vigneulles aktueller Bürgermeister Jean-Claude Zingerlè.

„Die Toten zu ehren bedeutet auch, mit den Lebenden zu sprechen,” so Zingerlè. Es gehe darum, sie an die Bedeutung von Frieden, Toleranz und Solidarität zu erinnern. Freiheit und Frieden seien kostbare Werte, die es zu schützen und zu schätzen gelte. „Möge diese Städtepartnerschaft ein Symbol der Hoffnung und des Friedens für die kommenden Generationen sein”, betonte Zingerlè. Er wünschte sich, dass die gemeinsamen Bemühungen um Frieden und Zusammenarbeit eine würdige Anerkennung für diejenigen sind, die ihr Leben geopfert haben. Mit Führungen im Kloster Wettenhausen und auf dem Energiehof Jekle in Edelstetten endete einen weiterer Meilenstein in der jahrzehntelangen Partnerschaft zwischen den beiden Gemeinden.