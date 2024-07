Die Christoph-von-Schmid-Realschule verabschiedete ihren 71. Abschlussjahrgang

„Von der Heimat in die Welt“ – so lautete das Motto der diesjährigen Absolventen der Christoph-von-Schmid-Realschule (CVS) in Thannhausen. Die beeindruckend geschmückte Sporthalle der Realschule spiegelte das diesjährige Motto wider: Zahlreiche Reisekoffer, Landkarten sowie Abbildungen bekannter Sehenswürdigkeiten wie etwa das Kolosseum oder die Freiheitsstatue symbolisieren den Beginn eines neuen Kapitels und den damit verbundenen Aufbruch in die weite Welt für die Schülerinnen und Schüler.

Passend dazu stellte Landrätin Monika Wiesmüller-Schwab in ihrer Rede fest, die Welt stehe den Absolventen nun offen und es liege in ihrer Hand, etwas daraus zu machen. Bürgermeister Alois Held betonte den Einfluss junger Menschen auf den Staat und den Planeten und forderte zum Engagement in der Gesellschaft auf.

SChwierig war das Schulleben in Thannhausen während der Corona-Pandemie

Direktor Frank Decke blickte auf die turbulenten Jahre der Schullaufbahn und erwähnte dabei insbesondere die Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Wechsel aus Distanz-, Wechsel- und Präsenzunterricht. Umso schöner sei es, dass in den letzten beiden Jahren wieder alle Veranstaltungen wie etwa die Berufsinfomesse, Theater- und Orchesterauftritte, Abschlussfahrten sowie der Tanzkurs stattfinden konnten. Die Schule sei ein zweites Zuhause geworden, welches die Absolventen nun verließen, um neue Horizonte zu entdecken und sich persönlich sowie beruflich weiterzuentwickeln. Wen die Wehmut packe, der dürfe gerne vorbeischauen und damit zu den (schulischen) Wurzeln zurückkehren. Äußerlich werde sich die Schule durch die Umbaumaßnahmen zwar deutlich verändern, die inneren Werte der CVS blieben jedoch bestehen.

Die ausgezeichnete Schulbesten der Christoph-von-Schmid-Realschule. Foto: Foto-AG der Christoph-von-Schmid-Schule

Die Schülersprecherinnen Romy Baumann (10d) und Margarita Mumber (10c) fassen zusammen: „Wir haben in den Mauern dieser Schule unzählige Male gelernt, gelacht und vieles erlebt, was uns noch lange in Erinnerung bleiben wird. Unser Jahrgang war einzigartig in jedem Sinne. […] Trotzdem waren wir eine starke Gemeinschaft.“ Oder um es mit den Worten der stellvertretenden Elternbeiratsvorsitzenden Anja Weber zu sagen: „Ihr habt es durchgezogen!“

Und dann war der Moment, auf den so viele so lange hin gefiebert hatten, endlich gekommen: Insgesamt 83 Absolventinnen und Absolventen erhielten ihr Abschlusszeugnis von ihren Klassleitern überreicht, gefolgt von Glückwünschen des Direktors.

Die Werkenlehrerin Heike Lenz mit ihren Absolventen der Talentgruppe Werken, die mit einem Zertifikat des Kultusministeriums ausgezeichnet wurden. Foto: Foto-AG der Christoph-von-Schmid-Schule

Es folgte die Ehrung der Schülerinnen und Schüler, die die Talentgruppe Werken besuchten und damit ein zusätzliches Prüfungsfach abgeschlossen haben. Ihre besondere Leistung wurde mit einem Zertifikat des Bayerischen Kultusministeriums honoriert. Es bekamen: Max Hagenbusch, Maximilian Klotz, Felix Mateja, Sophia Schorer, Linus Lützel und Clara Stärk.

19 Zehntklässler erreichten die Eins vor dem Komma. Die acht Besten wurden mit Preisen ausgezeichnet, verbunden mit den persönlichen Glückwünschen von Vorstand Gerhard Böck und Geschäftsstellenleiter Markus Tschanter der Raiffeisenbank Thannhausen. Es sind Lilly Knöpfle (1,55), Johannes Goßner (1,55), Laura Fendt (1,55), Emma Kragl (1,50), Sven Wissner (1,45), Magdalena Renftle (1,27), Franziska Thoma (1,25) und Melanie Hampp (1,17).

Am Ende der Feier bedankte sich Direktor Frank Decke bei allen Beteiligten für ihren Einsatz und ihr Engagement an diesem Abend und während des gesamten Schuljahres. Einen besonderen Dank richtete er hierbei an Katrin Michaelis für die Gesamtorganisation der Entlassfeier und Heike Lenz für die Gestaltung. Die Elternbeiratsvorsitzende Tina Starcke sowie Elternbeirat Detlef Stärk wurden verabschiedet. Einen gelungenen Abschluss bildete der große Stehempfang, organisiert und gesponsert durch den Elternbeirat. Musikalisch umrahmt wurde der Abend durch das Orchester sowie die Schulband unter Leitung von Rainer Steber. (AZ)