Als von Krumbach aus die Post mit Pferden in die Welt gefahren wurde

Krumbach und der Verkehr: Das ist gleichermaßen gewohntes Reiz- und lokales Dauerthema und birgt Potenzial zu kontroverser Meinungsbildung im Rat der Stadt. Und es liefert reichlich Stoff zu lebhaften Diskussionen in der Bevölkerung. Das seit geraumer Zeit in Arbeit befindliche „Integrierte Verkehrskonzept“ will Impulse schaffen, die lokale Verkehrssituation in der Praxis zu entspannen. Zu Urgroßvaters Zeiten waren es im Markt Krumbach und dem Dorf Hürben natürlich ganz andere Gegebenheiten und Herausforderungen, wie ein Blick in den Geschichtsspiegel „Krumbach einst“ erlaubt, wenn die so oft zitierte „gute alte Postkutschenzeit“ in Erinnerung gerufen wird.

Manfred Keller Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Krumbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hürben Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis