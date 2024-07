Geburtshilfe-Schließung in Krumbach löst heftige Debatte im Stadtrat aus

Bald wird es in Krumbach keine Geburten mehr geben, diese Zäsur in der Krumbacher Kreisklinik ist zum 1. Januar 2025 geplant. Über die Entscheidung des Kommunalunternehmens Kreiskliniken Günzburg-Krumbach wird in der Bevölkerung anhaltend diskutiert. Wie sieht die Zukunft der Klinik Krumbach aus? Robert Wieland, Vorstand der Kreiskliniken, stellte sich im Krumbacher Stadtrat den vielen Fragen der Räte. Er gab ein klares Bekenntnis zum Klinikstandort Krumbach ab.

Wie emotional das Thema debattiert wird, zeigt auch der Antrag, den die UFWG-Stadtratsfraktion einige Tage vor der Sitzung eingereicht hatte. Dort heißt es: „Die Stadt Krumbach hat im Rahmen ihrer Zuständigkeit und Möglichkeiten alles zu unternehmen, dass die Geburtenstation am Krumbacher Kreiskrankenhaus auf Dauer erhalten bleibt.“ Weiter heißt es in dem Antrag: „Durch die Einstellung der Geburtshilfe folgt der nächste schleichende Schritt in die Bedeutungslosigkeit des Krumbacher Krankenhauses.“ Es werde nicht verkannt, dass „betriebswirtschaftliche Gegebenheiten Einschnitte in unsere Kliniklandschaft erforderlich machen“. Nicht „einzusehen ist allerdings, dass Hauptleidtragende dieser Einschnitte unser Krankenhaus und die Krumbacher Bevölkerung sein sollen.“ Deshalb sollte „seitens der Stadt Krumbach mit Vehemenz gegen die Schließung der Geburtenstation vorgegangen werden.“

Icon Vergrößern Klinikenvorstand Robert Wieland sieht die Entwicklung der Kreiskliniken in Günzburg und Krumbach trotz schwieriger Rahmenbedingungen auf einem guten Weg. Foto: Alexander Kaya Icon Schließen Schließen Klinikenvorstand Robert Wieland sieht die Entwicklung der Kreiskliniken in Günzburg und Krumbach trotz schwieriger Rahmenbedingungen auf einem guten Weg. Foto: Alexander Kaya

Der Antrag der UFWG war relativ kurzfristig vor der Sitzung eingegangen und nicht auf der Tagesordnung. So beantragte UFWG-Stadtrat Christian Plail, den Antrag auf die Tagesordnung zu nehmen. Dies wurde mehrheitlich abgelehnt. Aber Bürgermeister Fischer sagte: „Wir behandeln ja heute das Thema“. Klar wurde im Sitzungsverlauf, dass die Gestaltung der Kliniken nicht in die formelle Entscheidungskompetenz eines Stadtrates fällt, sondern dafür vor allem der Verwaltungsrat der Kreiskliniken zuständig ist. Deutlich wurde aber auch, wie sehr das Thema den Stadtrat bewegt.

Eine CSU-Veranstaltung mit dem Landrat sorgt bei einigen Räten für Unmut

In Teilen des Stadtrates für Unmut sorgte eine Diskussionsveranstaltung der Krumbacher CSU mit Landrat Hans Reichhart, die am Montagabend zeitlich parallel zur Ratssitzung im Gasthof Munding stattfand. „Äußert unglücklich“, nannte der JW-OL-Fraktionsvorsitzende Manfred Pfeiffer die Terminwahl für die Diskussion mit dem Landrat. Das wollte Jochen Schwarzmann (CSU-JU-Fraktion) „so nicht stehen lassen.“ Es sei gut, wenn der Landrat mit Blick auf seine Terminlage ein Stadtgespräch in Krumbach ermögliche. Dies sei für Bürgerinnen und Bürger, die nicht dem Stadtrat angehören, eine Möglichkeit, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Sebastian Kaida (CSU-JU) wünschte sich im Vorfeld wichtiger Klinik-Entscheidungen mehr Infos für den Stadtrat.

Krumbachs Bürgermeister Hubert Fischer gehört auch dem Verwaltungsrat der Kliniken an. Er berichtete von den stundenlangen Sitzungen des Gremiums, auch darüber, dass man sich Entscheidungen dort nicht leicht mache. Er hob wiederholt hervor, dass beide Klinikstandorte in Günzburg und Krumbach gesichert seien.

Klinikenvorstand Robert Wieland präsentierte noch einmal das Zahlenmaterial zur Entwicklung der Geburtshilfe, das er in den vergangenen Wochen schon mehrfach ausführlich vorgestellt hatte (wir berichteten). Unter anderem berichtete er, dass von den deutschlandweit 607 Geburtenstationen an Kliniken nur 37 Stationen weniger Geburten als Krumbach haben. In Krumbach waren es 2023 328 Geburten. Es sei notwendig, das Zentrum für Gynäkologie und Geburtshilfe in Günzburg zu konzentrieren. Auch stationäre, planbare Brust-OPs müssten künftig in Günzburg stattfinden. Es werde in Krumbach aber weiter eine ambulante Gynäkologie geben. In Arbeitsgruppen werde derzeit besprochen, welche Angebote (beispielsweise Sprechstunden) es rund um die Geburtshilfe und Gynäkologie weiter in Krumbach geben könne.

Das Thema reicht weit über die Krumbacher Geburtshilfe hinaus

Es gehe nicht nur um die Geburtshilfe, betonte Karl Liedel, Fraktionsvorsitzender von CSU-JU. Es gelte, die Krumbacher Klinik insgesamt weiterzuentwickeln. Wichtig sei, dass es eine Balance der Kostenverteilung zwischen den Kreiskliniken gebe, erklärte Benedikt Diem (UFWG). Die Kliniken würden im Rahmen der Organisation als Kommunalunternahmen „in einen Topf“ wirtschaften, sagte Wieland dazu. Jochen Schwarzmann (CSU-JU) erkundigte sich, wie es mit den Hebammen weitergehe. Wieland sprach von einem „konstruktiven Dialog“.

Manfred Pfeiffer fragte, ob die rund 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Krumbacher Klinik mit Arbeitsplatzverlegungen nach Günzburg rechnen müssten. Es werde keine betriebsbedingten Kündigungen geben, sagte Wieland. Bürgermeister Fischer ergänzte, dass das Personal gleichmäßig auf die Kliniken verteilt werde.

Was passiert in zehn Jahren mit der Krumbacher Klinik, fragte Nico Harder (UFWG). Und was „schneiden wir in Krumbach noch weg?“ „Wir schneiden nichts weg“, entgegnete Rathauschef Fischer. In den Kliniken würden unterschiedliche Schwerpunkte gebildet. In Krumbach sei ja beispielsweise der muskuloskelettale Bereich gestärkt worden. Wieland erläuterte, dass mit Blick auf einen Zehnjahreszeitraum eine konkrete Prognose schwierig sei. Aber auch angesichts des Fachkräftemangels werde es wohl mehr Konzentrationstendenzen geben.

In der Sitzung gab es immer wieder auch intensives Lob für Wielands Arbeit. Klemens Ganz (Dritter Bürgermeister, UFWG-Fraktionsvorsitzender) würdigte den Einsatz von Wieland. Etliche Stadträte erklärten mit Nachdruck, dass der Klinikstandort Krumbach nicht schlechtgeredet werden dürfe. Diverse Entwicklungen seien „bitter“ für Krumbach, aber gegen die vorgetragenen Argumente „kann man als Stadt nichts sagen“, meinte Christian Plail. Jetzt komme es darauf an, bei der Geburtshilfe im Landkreis nicht auch noch den Standort Günzburg zu verlieren und diesen Standort zu unterstützen, meinte Ursula Bader (CSU-JU). Herbert Haas (JW-OL) äußerte sich zuversichtlich, dass die beiden Kliniken in Günzburg und Krumbach gut weiterentwickelt werden könnten. Auch Bürgermeister Fischer sieht trotz aller gesundheitspolitischen Zwänge eine solide Perspektive für beide Klinken.