Snackautomat geknackt: Dieb stiehlt Getränke

In einem Zeitraum von drei Wochen muss sich ein bisher unbekannter Täter an einem Snackautomaten zu schaffen gemacht haben. Zwischen 2. November, 22 Uhr und 23. November, 11 Uhr, ging der Dieb in der Bahnhofsstraße einen Snackautomaten an, teilt die Polizei mit. Der Täter entwendete daraus Getränke im niedrigen dreistelligen Wert. Zudem beschädigte er die Verkleidung des Automaten, wodurch ein Schaden von etwa 800 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Krumbach unter der Telefonnummer 08282/9050 zu melden. (AZ)

