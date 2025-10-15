Ein Vorbild für die Gemeinschaft: Krumbach ehrt seine ehrenamtlichen Helden

Fanfarenklänge erklingen im festlich geschmückten Sitzungssaal des Krumbacher Rathauses: Bürgermeister Hubert Fischer hat zum Festakt geladen, um Mitbürgerinnen und Mitbürger „für ihr herausragendes beispielgebendes Engagement im Ehrenamt auszuzeichnen.“ Er wolle Danke sagen für jahrzehntelangen und vorbildlichen Einsatz in Vereinen, für Bürgerschaft und das Gemeinwohl, wie es der Bürgermeister in seiner herzlich und persönlich gehaltenen Laudatio bemerkte.

Das gelebte Ehrenamt dieser Persönlichkeiten ist beispielgebend in Krumbach

Durch ihr „gelebtes Ehrenamt“ seien die zu ehrenden Persönlichkeiten beispielgebend für andere, sich durch aktives Tun in das städtische Leben einzubringen und sich gleichermaßen für die Gemeinschaft einzusetzen. Zur diesjährigen Ehrung, der zwölften in dieser Form, konnten zehn nominierte Krumbacher Persönlichkeiten mit Gold und Silber ausgezeichnet werden. Dem Ensemble „Tiefes Blech“, besetzt mit Studierenden der Berufsfachschule für Musik, gelang dabei stimmungsvoll die musikalische Einbindung und Umrahmung des städtischen Festaktes.

Mit „Silber“ wurden ausgezeichnet: Josef Maurer ist seit 55 Jahren aktives Mitglied beim Schützenverein Attenhausen und dort jeweils viele Jahre engagiert tätig als Sportleiter, Beisitzer und Kassenprüfer. Hervorzuheben ist sein Einsatz beim Umbau der alten Schule zum Bürgerhaus, wo er viele freiwillige Arbeitsstunden für die Vereine und den Stadtteil Attenhausen geleistet hat.

Thomas Schneider vom Bogenschützenverein Hohenraunau obliegt seit Jahren die Pflege des Vereinsgeländes; seit 2013 ist der aktive Bogenschütze zudem Schriftführer des Vereins und bekleidet seit 2014 das Amt des zweiten Schützenmeisters. Von seinem großen Fachwissen rund um den Bogensport profitieren viele BSC-Vereine in ganz Schwaben.

Edith Waldmann, Gründungsmitglied der bis heute bestehenden Damen-Handballmannschaft, war zudem als Funktionärin viele Jahre eine tragende Säule des TSV Nieder- und Hohenraunau: als Kassiererin, dritte Vorständin und in zahlreichen Bereichen ihrer ehrenamtlichen Vereinstätigkeit. Besonders geschätzt wurde ihr Engagement bei Handballturnieren und für alle Belange rund ums Sportheim.

Hermann Jehle ist eine tragende Säule der Sektion Krumbach des Deutschen Alpenvereins und hat als feste Größe des Vereins Herausragendes geleistet. Als sogenannter Wegewart war er verantwortlich für die Instandhaltung und Pflege des Krumbacher Höhenweges. Zudem ist er als befähigter Referent seit über zwanzig Jahren als Tourenleiter aktiv.

Mit „Gold“ wurden ausgezeichnet: Manfred Dirr ist seit 1998 als Jugendleiter der DAV-Sektion Krumbach tätig. Unter seiner Leitung haben etliche Jugendliche ihre Kletterkarriere gestartet. Manfred Dirr stehe nahezu jede Woche am Kletterturm oder ist in der Kletterhalle aktiv. Als „Grundstock der Jugendabteilung“ ist er für viele ein Vorbild.

Markus Schropp ist seit dem Jahr 1998 als Fachübungsleiter und Trainer in der DAV-Sektion Krumbach aktiv und hat seither eine Vielzahl an Mitgliedern in ihrer Kletter- und Sportentwicklung gefördert und ausgebildet. Zudem ist er seit über zehn Jahren im Routenbau-Team der Kletterhalle kreativ tätig.

Brigitte Fischer ist seit dem Jahr 2003 im Ehrenamt des DAV-Krumbach engagiert: als Schatzmeisterin, im Amt als Schriftführerin und in der Mitgliederverwaltung (heute über 2000 Mitglieder). Sie ist auch als Tourenleiterin unterwegs, wie auch im nimmermüden Einsatz für Vorstandschaft und Verein. Brigitte Fischer ist zudem seit über fünfzehn Jahren ehrenamtliche Übungsleiterin in der Kinderleichtathletik beim TSV Nieder- und Hohenraunau. Ehrenamtlich eingebunden (in den Jahren 2008 bis 2013) war sie außerdem als Schriftführerin beim Heimatverein Krumbach und nicht zuletzt ist sie im Pfarrgemeinderat von Maria Hilf und für die Kinderkirche aktiv.

Werner Lieb, sein außergewöhnliches Engagement für die DAV-Sektion Krumbach begann im Jahr 1997 als Mitglied des Ehrenrates. In dessen Folge wurde er als erster Vorsitzender zum Initiator des Kletterhallenbaus. Mit Hingabe setzte er sich dafür ein, einen Ort zu schaffen, der für das Klettern und die Gemeinschaft der Mitglieder steht. Darüber hinaus ist der heutige Ehrenvorsitzende des Alpenvereins Lieb als Wanderleiter und als Trainer „Bergwandern“ aktiv.

Maria Fuchs ist seit Jahrzehnten eine feste Größe beim Betrieb des Attenhauser Schützenheimes, sowohl als erfahrene Bedienung oder zuverlässige Kassiererin. Als Trachtenträgerin repräsentiert sie den Schützenverein „Edelweiß Attenhausen“ bei den verschiedensten Festen und Umzügen. Auch bei der gegenseitigen Freundschaftspflege der Vereine „Attenhausen (Schwaben) – Attenhausen (Taunus)“ ist sie engagiert. Außerdem ist Maria Fuchs seit Jahrzehnten aktives Mitglied der Vorstandschaft beim Obst- und Gartenbauverein Attenhausen und koordiniert den Mostereibetrieb im Ort.

Eduard Fuchs ist seit Jahrzehnten Schatzmeister beim Schützenverein Edelweiß Attenhausen und er prägte in vielen Jahren als erster Schützenmeister den Verein nachhaltig. Eduard Fuchs war als erster Geschäftsführer der Bürgerhaus GbR und Mitglied der Bürgerhausverwaltung maßgebend am Umbau des Bürgerhauses Attenhausen beteiligt und ist bis heute an dessen Betrieb als „Heimstätte für die Vereine“ engagiert.