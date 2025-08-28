Icon Menü
Drogeneinfluss am Steuer: Polizei stoppt 31-Jährigen nachts in Aichen

Aichen

Polizei erwischt Autofahrer unter Drogeneinfluss in Aichen

In Aichen geriet ein 31-jähriger Autofahrer ins Visier der Polizei. Anzeichen von Drogenkonsum führten zu einer Blutentnahme.
    Mit solchen Drogenschnelltests kann die Polizei Hinweis darauf bekommen, ob jemand Rauschgift konsumiert hat. Der Test ist freiwillig und wird bei Verkehrskontrollen angewendet.
    Mit solchen Drogenschnelltests kann die Polizei Hinweis darauf bekommen, ob jemand Rauschgift konsumiert hat. Der Test ist freiwillig und wird bei Verkehrskontrollen angewendet. Foto: Wolfgang Widemann (Symbolbild)

    Am Donnerstag ist ein 31-Jähriger Auto-Fahrer gegen 1.45 Uhr nachts in der Pfarrer-Bobinger-Straße in Aichen einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen worden. Nach Angaben der Polizei konnten die Beamten dabei deutliche, drogentypische Auffälligkeiten feststellen. Auf Nachfrage räumte der 31-Jährige einen vorherigen Drogenkonsum ein. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und untersagten dem Mann die Weiterfahrt. Sollte sich der Verdacht bestätigen, erwartet den 31-Jährigen eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige mit einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro und einem Monat Fahrverbot, so die Polizei in ihrem Bericht. (AZ) 

