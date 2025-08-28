Polizei erwischt Autofahrer unter Drogeneinfluss in Aichen

Am Donnerstag ist ein 31-Jähriger Auto-Fahrer gegen 1.45 Uhr nachts in der Pfarrer-Bobinger-Straße in Aichen einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen worden. Nach Angaben der Polizei konnten die Beamten dabei deutliche, drogentypische Auffälligkeiten feststellen. Auf Nachfrage räumte der 31-Jährige einen vorherigen Drogenkonsum ein. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und untersagten dem Mann die Weiterfahrt. Sollte sich der Verdacht bestätigen, erwartet den 31-Jährigen eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige mit einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro und einem Monat Fahrverbot, so die Polizei in ihrem Bericht. (AZ)

