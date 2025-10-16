Benedikt Joas gewinnt Bayerische Meisterschaft in der höheren Altersklasse

Mit einer herausragenden Kletterleistung hat Benedikt Joas aus Ebershausen nun auch die Bayerische Meisterschaft im Leadklettern in der U17 gewonnen. Der 14-jährige Nachwuchskletterer behielt auch im Finale die nötige mentale Stärke und konnte sich gegen die ältere Konkurrenz durchsetzen. Damit setzt Benedikt auf bayerischer Ebene hohe Maßstäbe und zeigt, dass auch in der kommenden Saison mit ihm zu rechnen ist.

