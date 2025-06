Benedikt Joas sichert sich Platz 2 beim Deutschen Jugendcup

Beim Deutschen Jugendcup in Darmstadt kletterte der Nachwuchssportler in der Disziplin Lead in der Altersklasse U15 auf einen hervorragenden 2. Platz. In der wichtigsten nationalen Wettkampfserie im Jugendklettern überzeugte Joas mit Technik, Ausdauer und Nervenstärke. Mit seiner Silbermedaille untermauerte Benedikt eindrucksvoll sein Potenzial und zählt weiterhin zu den besten jungen Kletterern Deutschlands.

