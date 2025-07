FC Ebershausen feierte 60-Jähriges Bestehen

Icon Vergrößern Tobias Schlosser, Werner Aschner, Markus Singer, Irmgard Birkner, Bernhard Schregle. Werner Aschner und Irmgard Birkner wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt. Foto: Stefan Schlosser Icon Schließen Schließen Tobias Schlosser, Werner Aschner, Markus Singer, Irmgard Birkner, Bernhard Schregle. Werner Aschner und Irmgard Birkner wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt. Foto: Stefan Schlosser

Der FC Ebershausen feierte vor Kurzem sein 60-Jähriges Jubiläum. Auf dem neuen Sportgelände im Eichet legte sich der Verein mächtig ins Zeug und bot seinen Mitgliedern, wie auch vielen Interessenten aus Nah und Fern ein buntes Sportprogramm. Die Feierlichkeiten starteten mit dem Nordic Walking Tag am Samstagvormittag. 242 Läufer und Läuferinnen begaben sich auf zwei verschiedene Strecken. Der FC Ebershausen sicherte sich mit 472 gelaufenen Kilometern den Tagessieg. Am Nachmittag präsentierten sich dann die verschiedenen Abteilungen des FCE mit ihren Sportprogrammen. Jeder konnte mitmachen und das fand regen Anklang. Auf verschiedenen Stationen aufgeteilt gab es folgende Sportprogramme: Yoga, Boxen, HIIT, MaxxF. Für die Kinder gab es eine Hüpfburg, einen Parkour und Kindertanzen. Auch die Jugendfußballer präsentierten sich mit Einlagespielen und die Kindertanzgruppe zeigten einen tollen Auftritt. Zum Abschluss des Tages versammelten sich die Vereinsmitglieder zu einem großen Vereinsfoto. Der Sonntag startete mit einem Gottesdienst, den Stadtpfarrer Josef Baur, perfekt zugeschnitten auf den FC Ebershausen, abhielt. Sehr gut besucht war auch der anschließende Mittagstisch. Die drei Vorstände Markus Singer, Bernhard Schregle und Tobias Schlosser ehrten zu diesem Anlass verdiente Vereinsmitglieder. Ehrungen für Vereinszugehörigkeit, Anzahl Spiele und Ämter wurden vorgenommen. Ebenso ernannte der FCE mit Werner Aschner und Irmgard Birkner zwei neue Ehrenmitglieder. Am Nachmittag veranstaltete der FCE das traditionelle VG Fußballturnier. Die DJK Breitenthal, der SV Bleichen/Deisenhausen, die SPVGG Wiesenbach und der FC Ebershausen kämpften um den begehrten Wanderpokal. Im Finale setzten sich die Wiesenbacher mit 6:5 gegen die Gastgeber aus Ebershausen durch.

