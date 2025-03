Mitgliederversammlung der Kameradschaft ehemaliger Soldaten Ebershausen-Seifertshofen

Im Zuge der Mitgliederversammlung ehrte 1. Vorstand Stefan Schlosser die langjähren Mitgliedern Franz Spiegel, Franz Steidle, Josef Schmid sowie Albrecht Hermann für ihre Treue und Verbundenheit zum Verein. Seit einem halben Jahrhundert ist Josef Schmid und Franz Steidle Vereinsmitglied. Vier Jahrzehnte unterstützen Franz Spiegel und Hermann Albrecht den Verein in Form einer Mitgliedschaft. In der Mitgliederversammlung konnte über solide finanzielle Verhältnisse berichtet werden. Des Weiteren konnte erfreulicherweise verkündet werden, dass seit über zehn Jahren wieder ein Vereinsausflug durchgeführt werden kann. Die Reise führt zunächst in das Kloster Weltenburg mit einer anschließenden Schifffahrt durch den Donaudurchbruch. Nach einer Führung durch die Befreiungshalle in Kehlheim wird bei der Brauerei Kuchlbauer eingekehrt. Der wichtigste Tag im Jahr ist aber nach wie vor der Volkstrauertag. Es wurde eine Gedenkfeier am Ehrenmal mit einer Gedenkrede und Kranzniederlegung des Ersten Bürgermeisters Harald Lenz und des 1. Vorstandes Stefan Schlosser abgehalten. Gerade in der heutigen Zeit, in der tagtäglich über den Ukraine-Krieg, den Nahost-Konflikt sowie Flucht und Vertreibung berichtet wird, sind die Werte des Vereins, nämlich die Erinnerung an die Kriege der letzten Jahrhunderte, die gleichzeitig als Mahnung gelten soll und somit für Frieden und Versöhnung steht, wichtiger denn je. (AZ)

Mitgliederversammlung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kameradschaft Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ebershausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis