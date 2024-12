Musikalische Ehrungen und Blasmusikgenuss beim Kirchenkonzert in Ebershausen

Ende November erfüllte die Musikkapelle Ebershausen die Pfarrkirche St. Michael wieder mit blasmusikalischen Klängen. Unter der Leitung von Dirigent Herbert Prommler präsentierten sich die Musikerinnen und Musiker mit einem abwechslungsreichen Programm.

Von den Tophits aus dem Musical „Tanz der Vampire“ über romantische Klänge mit „Cinderellas Dance“ bis hin zum Abba-Klassiker „The Way old Friends do“ begeisterte die Kapelle ihre Zuhörerinnen und Zuhörer. Auch der zweite Dirigent Dominik Reng stellte sein Können unter Beweis und hatte mit den Musikerinnen und Musikern das Konzertstück „Baba Yetu“ einstudiert. Der Probenfleiß der vorangegangenen Wochen wurde mit viel Applaus des Publikums entlohnt.

Langjährige Treue im Musikverein Ebershausen wurde mit Urkunden belohnt.

Passend zum festlichen Rahmen des Konzerts in der Pfarrkirche nahm Bettina Prestele als Abgeordnete des Bezirks 11 Tisogau des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes (ASM) die Ehrungen vor. Einige Musikerinnen und Musiker wurden für ihre langjährige musikalische Tätigkeit und ihre Treue im Verein ausgezeichnet. Andreas Baur und Thomas Reng bekamen für ihr zehnjähriges Engagement als Vorstände im Verein eine Urkunde sowie eine Anstecknadel am blau-weißen Band von Prestele überreicht. Auch die Schriftführerin Martina Mack wurde für ihre 15-jährige Tätigkeit in der Vorstandschaft geehrt. Die Musikkapelle mit ihrem Vorstand Thomas Reng und ihrem Dirigenten Herbert Prommler freuten sich sehr über das erfolgreiche Konzert und die vielen Zuhörerinnen und Zuhörer, die sie an diesem Abend in der Pfarrkirche St. Martin begrüßen durften.

Nach den letzten Klängen der Zugabe „Ich bete an die Macht der Liebe“ konnten die Besucherinnen und Besucher den Konzertbesuch bei Glühwein, Punsch und Lagerfeuer am Kirchplatz ausklingen lassen. (AZ)