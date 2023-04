So bringt Ebershausen den Glasfaserausbau voran

Wie die Pläne der Gemeinde Ebershausen konkret aussehen und welche Vorteile das für das gesamte Gemeindegebiet bringt.

Mit großem Interesse verfolgten bereits im Oktober letzten Jahres zahlreiche Bürgerinnen und Bürger von Ebershausen eine Informationsversammlung zum Glasfaserausbau im Gemeindebereich, nachdem sich der Gemeinderat bereits nach Zusage einer großzügigen staatlichen Förderung von 90 Prozent der Kosten für die Maßnahme entschieden hatte. Bürgermeister Harald begründete den Entschluss damit, dass nach dem Ausbau in Waltenberg nun auch Ebershausen und Seifertshofen von der modernsten und besten Technik für die Anbindung an das Internet profitieren könne. Jetzt zeichnet sich in klaren Konturen ab, wie es weitergeht.

Lenz empfahl, die einmalige Chance zu nutzen und den Anschluss an das schnelle Netz termingerecht zu beantragen. Sein Aufruf und der Vortrag über technische Daten und den weiteren Ablauf des Projektes durch den Vertreter der ausführenden Firma Clevernet hatte zur Folge, dass sich mit nur wenigen Ausnahmen alle Grundstücks- und Hauseigentümer für einen Anschluss entschieden.

Ebershauser Glasfaserausbau wird mit rund 1,4 Millionen Euro gefördert

Mit dazu beigetragen habe die Ankündigung, dass der Differenzbetrag zwischen der Auftragssumme und der zu erwartenden Förderung von der Gemeinde getragen werde, war von Bürgermeister Lenz zu erfahren. Immerhin sind für die Maßnahme 1.607.500 Euro veranschlagt, die Förderung beträgt rund 1,4 Millionen Euro, sodass die Gemeindekasse mit rund 160.000 Euro belastet werde.

Die gebündelten Glasfaserleitungen kennzeichnen die Stelle, an der der Netzverteiler installiert wird und von dem die Hausanschlüsse erfolgen. Foto: Werner Glogger

Inzwischen sind die Ausbauarbeiten in vollem Gange und liegen, wie seinerzeit angekündigt, im Zeitplan. Die orangefarbenen Glasfaserleitungen sind in zahlreichen Straßenzügen bereits verlegt. Um die Asphaltdecke auf Gehwegen oder Straßen nicht großflächig öffnen zu müssen, wendet die ausführende Baufirma mit dem Trenching eine neue Verlegetechnologie an. Dabei wird mittels einer Maschine eine zehn Zentimeter breite und 45 Zentimeter tiefe Rinne ausgefräst, das Kabel verlegt und anschließend mit einem Flüssigboden wieder aufgefüllt.

Das Verfahren in Ebershausen verspricht kurze Bauzeiten

Das Trenchingverfahren verspricht kurze Bauzeiten und deutlich niedrigere Baukosten gegenüber der Verlegung in der offenen Grabenbauweise. In nicht befestigtem Gelände kann mit einem kleinen Bagger gearbeitet werden oder in Bereichen, wie Garten usw. das Spühlbohrverfahren oder Erdraketen zum Einsatz kommen.

Die zurzeit noch ca. zwei Meter langen gebündelten Leitungen, die aus der Erde ragen, kennzeichnen den Platz des Netzverteilers, von dem aus die Hausanschlüsse erfolgen. In Anbetracht des gegenwärtigen Baufortschritts könnten die bei der Infoveranstaltung genannten Vorzüge eines Glasfaseranschlusses, Highspeed-Internet mit echten 100, 400, oder sogar 1000 Mbit/s zum fairen Preis und ohne Drosselung, egal, wie lang die Leitung ist, schneller und fit für die Zukunft sein und zudem kostenlos, ab Herbst dieses Jahres für die Nutzer Realität werden.