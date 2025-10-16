Für 900 Jahre Ebershausen nächstes Jahr: Wer will ein Hausnamensschild?

Hausnamen sind im Süden Deutschlands weit verbreitet. Nicht nur in den Städten, sondern auch auf dem Land. Ursprünglich dienten sie dazu, Häuser und Gebäude genauer zu kennzeichnen. In einer Zeit, in der es noch keine Hausnummern gab, waren Namen zur präziseren Ortsbestimmung unerlässlich. Hausnamen gab und gibt es auch in Ebershausen. So wurden Berufsbezeichnungen zur Bildung von Hausnamen verwendet, wie auch Vor- und Familiennamen, was auf einen langen Besitz der Familie schließen ließ. Teils sind Hausnamen standortbezogene Ergänzungen. Das Vorwort des Ersten Bürgermeisters von Ebershausen, Harald Lenz, beginnt so in einer über 50-seitigen Broschüre „Hausnamen in Ebershausen“.

Diese Broschüre beschäftigt sich mit Haus- und Hofnamen in der Gemeinde und ist 2022 erschienen. In akribischer Kleinstarbeit forschten Fritz Spiegel und Stefan Schlosser nach den Bezeichnungen, sowohl im Hauptort als auch in den Ortsteilen Seifertshofen und Waltenberg. In der Broschüre sind über 104 Hausnamen von Ebershausen, Seifertshofen und Waltenberg aufgeführt. Dabei wird zusätzlich ein Rundgang durch die einzelnen Ortsteile beschrieben, entlang der Häuser mit heutiger Adresse und dem früheren Hausnamen - zum größten Teil mit Erklärung der Entstehung des Hausnamens. Alte Flurkarten und Gesamt- oder Teilansichten der Orte, alte Fotos ergänzen das Werk.

Icon vergrößern In der Broschüre „Hausnamen in Ebershausen“ sind über 104 Hausnamen von Ebershausen, Seifertshofen und Waltenberg aufgeführt. Foto: Tanja Hille Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen In der Broschüre „Hausnamen in Ebershausen“ sind über 104 Hausnamen von Ebershausen, Seifertshofen und Waltenberg aufgeführt. Foto: Tanja Hille

Für die Gemeinde Ebershausen steht nun im Jahr 2026 ein großes Jubiläum an. Das Dorf feiert seine 900-jährige Entstehungsgeschichte. Für dieses Jubiläum möchte die Gemeinde Ebershausen die Thematik der Hausnamen wieder aufgreifen. Um Geschichte sichtbar zu machen, bietet die Gemeinde jetzt schon die Möglichkeit an, Haus- und Hofnamensschilder in einheitlichem Design zu erwerben. Die Schilder haben eine Größe von 18x40 cm und sind aus emailliertem Stahl, somit sehr widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse. Die Schilder können in der Verwaltungsgemeinschaft Krumbach bis zum 24. Oktober 2025 bestellt werden. Die Hausnamen stehen in weißer Antikschrift auf grünem Grund. Die Montage ist dabei selbst zu übernehmen.

„Mich würde es freuen, wenn die ein oder andere Hausbesitzerin oder der ein oder andere Hausbesitzer von diesem Angebot Gebrauch machen würde“, so Bürgermeister Harald Lenz, „schon einige Dörfer und Ortschaften bei uns in der Region haben Hausnamensschilder eingeführt. Sie gehören zum kulturellen Erbe eines Dorfes.“ Und wie es bei Fritz Spiegels „Dr Hausnam“ heißt: „Es is a Nama von dem Ort, er bleibt dort und lauft net fort. Drum is a Hausnam, glaubt's mer's Leit, a Zeichen von Beständigkeit.“