Theresa Müller bleibt weiterhin amtierende bayerische Goaßmaßkönigin

Zu Ende gegangen ist jetzt das Gäubodenvolksfest in Straubing. Dort war im August 2023 Theresa Müller aus Ebershausen zur 4. bayerischen Goaßmaßkönigin gekürt. Dieses Jahr gab es dort jedoch keine neue Krönung einer Bierhoheit.

So bleibt Theresa Müller aus Ebershausen die amtierende Goaßmaßkönigin. Die Wahl zur Königin findet normalerweise jährlich auf dem Fest in Straubing im August statt. Erstmals gab es die Wahl im Jahr 2018. In der Corona-Zeit kam es zu Unterbrechungen. Wie der Veranstalter des Wettbewerbs Thomas Mayer - bekannt als Musik-Kabarettist Vogelmayer - auf Anfrage unserer Redaktion erklärte, sei dieses Jahr pausiert worden. „Aus organisatorischen Gründen wurde in diesem Jahr auf die Wahl verzichtet, in wenigen Wochen wird sich auch klären, ob die Wahl künftig alle zwei Jahre stattfindet, oder wieder jährlich“, so Mayer. Auf der Internetseite zur Goaßmaßkönigin, die er betreibt, kann man sich schon für den Goaßmaßköniginnen-Wettbewerb im Jahr 2025 bewerben. Der Wettbewerb sei jährlich vorgesehen gewesen, heißt es auf der Webseite.

Aus diesen Zutaten wird ein Goaßmaß gemischt

Theresa Müller war auf viele Feste im vergangenen Jahr eingeladen worden als Goaßmaßkönigin. Jetzt habe sich das aber schon ein bisschen gegeben, sagt die Ebershauserin. Frisch nach dem Wettbewerb im vergangenen Jahr sei ihre Bekanntheit noch größer gewesen. 2023 war sie auf das Gäubodenvolksfest gefahren und ein ganzer Bus voll Ebershauser Fans war mitgekommen, um sie bei ihren Aufgaben auf der Bühne zu unterstützen. Die 22-jährige Heilerziehungspflegerin kennt sich mit Getränken bestens aus, denn in ihrer Freizeit kellnert sie ab und zu im Tanzlokal Keller in Seifertshofen. Das Goaßmaß wird übrigens gemischt aus dunklem Bier, Cola und einem doppelten Kirschlikör.