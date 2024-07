Unbekannter zerkratzt Auto in Ebershausen

Am Samstag in der Zeit von 8.30 Uhr bis 10 Uhr beschädigten Unbekannte in Ebershausen einen blauen Hyundai an der linken Fahrzeugseite. Der 41-Jährige Fahrer hatte seinen Pkw zur Tatzeit am Kirchberg geparkt. Als der zu diesem zurückkehrte, stellte er Kratzer fest. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 750 Euro. Zeugen, die Angaben zu dieser Sachbeschädigung machen können, können sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/905111 melden. (AZ)

