Edelstetter Tanzteam holt fünf Europameistertitel

Bei den Europameisterschaften in Skopje holten die Kinder und Jugendlichen vom SV Edelstetten gleich mehrere Titel und Podiumsplätze.

Bei den IDO Tanz-Europameisterschaften in Hip-Hop, Hip-Hop Battles und Popping, die vom 2. bis zum 5. Juli im nordmazedonischen Skopje stattfanden, haben die Tänzerinnen und Tänzer des Tanzzentrum Michaela Majsai vom Sportverein Edelstetten insgesamt fünfmal Gold gewonnen. Die Tänzer aus dem Landkreis Günzburg lösen somit die Tickets für die Weltmeisterschaft im Herbst in Graz.

Zwölfmal schafften es die Edelstetter auf das Treppchen, 16-mal standen sie im Finale. Europameisterin bei den Hip-Hop Mini Solo Girls und im Hip-Hop Duo wurden Lia De Silva aus Krumbach und Mara Teichmann aus Leipheim, die sich im Hip-Hop Mini Solo Girls die Bronzemedaille sicherte. Bei den Hip-Hop Mini Solo Boys unter 8 Jahren holten Beniamino Bosch und Damian Stosic Gold und Silber. Laora Anastasija Kljajcin aus Neuburg war gleich in sechs Disziplinen am Start. Sie ertanzte sich den goldenen Pokal bei den Electric Boogie Duos mit ihrem Tanzpartner Ben Köpf aus Weißenhorn. Neben dem Europameistertitel wurde Laora Zweite im Hip-Hop Battle Solo und im Team Battle zusammen mit Alina Gebhart, Ben Köpf, Lina Wittenborn und Lia De Silva.

Mit ihrer Hip-Hop Duo Tanzpartnerin Lina Wittenborn aus Oxenbronn, die sich den Europameistertitel im Hip-Hop Battle Solo durch mehrere Battlerunden erkämpfte, kam sie ins Finale. Die zwei jungen Nachwuchstalente verpassten dort mit den 4. Platz knapp das Treppchen. Die beiden Mädels waren die jüngsten Teilnehmerinnen im Finale und erreichten auch das Battle-Finale.

Laora tanzte sich auch in der Disziplin Electric Boogie Solo, wo sie das erste Mal teilnehmen konnte, als jüngste Teilnehmerin, als einziges Mädchen neben 5 Jungs in das Finale und erreichte den vierten Platz.

Nikita Schletgauer aus Kirchheim, amtierender Deutscher Meister im Hip-Hop Battle, eroberte ebenfalls das Treppchen und holte Silber im Electric Boogie Solo. Im Hip-Hop und Battle im Team gewann er Bronze.

Lea Kandemir aus Bayersried und ihr Tanzpartner Jay Köpf aus Weißenhorn gewannen Silber im Electric Boogie Duo. Freudentränen in den Augen, denn beide Junioren tanzten sich nicht nur im Duo, sondern auch im Battle Solo als einzige deutsche Tänzer in die Battles, wo Jay sich in den Finale Battles platzieren konnte und Vierter wurde, Lea wurde Fünfte.

Der zwölfjährige Ben Köpf kam auch ins Finale und wurde Fünfter bei den Hip-Hop Solo Boys und bei den Electric Boogie Solos Siebter.

Alina Schlichenmaier aus Thannhausen, die wie Nikita Schletgauer eine Trainerausbildung beim Sportverein Edelstetten anstrebt, setze aufgrund ihrer Verletzung bei den Starts im Solo und Duo auf der Europameisterschaft aus und freut sich nun im Herbst auf die World Championships in Graz. Im Team konnte Alina dennoch mitwirken und gewann Bronze.

Amina Eminovic aus Ichenhausen tanzte sich bei einer Konkurrenz von 120 Tänzerinnen bei den Hip-Hop Solo Girls auf Platz 23 und verließ nach Laora Kljajcin als zweitbeste deutsche Tänzerin die Tanzfläche. Lea Karl wurde im Hip-Hop und Battle Solo, wie auch Alina Gebhart im Battle Solo Hip-Hop Zehnte. Auch die vierjährige Natalie Broll aus Leipheim wurde Zehnte bei den Hip-Hop Mini Solo Girls. Penelope Pflaum aus Mindelheim feierte ihren ersten internationalen Start bei den Europameisterschaften in Skopje. (AZ)