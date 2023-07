Edelstetten

06:00 Uhr

Ein neuer Verein, der sich für Heimat, Kirche und Kultur einsetzt

Plus Was dem neu gegründeten Edelstetter Förderverein wichtig ist und wer den Vorsitz übernommen hat.

In Edelstetten gibt es mit dem „Förderverein Heimat, Kirche und Kultur Edelstetten“ eine neue Vereinigung. „Wir haben mit unserer Pfarrkirche, der Michaelskapelle und der Krippe bedeutende Kulturgüter in unserer Pfarrgemeinde, deren Erhalt und Unterhalt für die Kirche als Institution finanziell immer schwieriger wird“, nennt Georg Schwarz die Motivation. Der ehemalige Bürgermeister von Neuburg und Thannhausen übernimmt den Vorsitz. Hinter dem Vorsitzenden stehen 35 Gründungsmitglieder.

Pfarrer Dr. Michael Kinzl und Kirchenpfleger Karl Böck hatten zur Vereinsgründung eingeladen. Es besteht über die Notwendigkeit ein aktueller Anlass. Derzeit laufen umfangreiche Sanierungsmaßnahmen an der ehemaligen Damenstiftskirche (MN berichtete). 1,6 Millionen Euro stehen im Raum. „Die Gesamtfinanzierung ist noch nicht sichergestellt“, so Schwarz. Mit dem Verein wollen die Edelstetter der Kirche als Institution bei den Bemühungen um den Erhalt dieser für Edelstetten so prägenden Kulturgüter unter die Arme greifen.

