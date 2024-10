Franziska Augstein eröffnet im Schloss Edelstetten eine neue Perspektive auf Churchill

Der Chinesische Saal im Literaturschloss in Edelstetten war „bis auf den letzten Platz“ gefüllt. Kurz vor Beginn mussten noch zusätzliche Stühle bereitgestellt werden, um allen Gästen einen Sitzplatz anzubieten. Ein würdiger Rahmen für einen großen Mann der Geschichte: Winston Churchill. In Szene gesetzt von der Autorin Franziska Augstein, die im Rahmen des 11. Literarischen Salons ihr aktuelles Buch „Winston Churchill“ vorstellte. Ihr Buch ist eine pointenreiche, farbige Schilderung des Lebens Winston Churchills, und seiner Epoche zwischen viktorianischem England und der Ära der Mondlandung. Das fesselnde an dieser Biografie ist, dass Augstein als Historikerin das Leben und Wirken des britischen Premiers in einem völlig neuen Licht darstellt.

