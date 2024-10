Welche Themen bei der Herbsttagung der Ortsbäuerinnen wichtig waren

„Ein Schlüssel braucht auch ein Schloss.“ Was erstmal einfach klingt, ist manchmal ganz schön schwierig, was Ehe- und Familienseelsorger Ulrich Hoffmann aus langjähriger Erfahrung weiß. Wie auch sonst sollte „Kommunikation als Schlüssel zu jeder guten Beziehung“, so der Titel seines Vortrages, funktionieren? Doch es ging nicht nur um die Analyse zwischenmenschlicher Verbindungen bei der Herbsttagung der Ortsbäuerinnen und ihrer Stellvertreterinnen des BBV-Kreisverbandes Günzburg in Edelstetten, sondern auch ums Steuerrecht. Steuerberater Benedikt Seitz informierte nämlich über die Einführung der E-Rechnung.

