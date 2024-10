Schülerin des Edelstetter Tanzzentrums bei Dreharbeiten in Köln

Nach Laora Kljajcin und Lina Wittenborn konnte nun auch Natalie Broll aus dem Edelstetter Tanzzentrum Michaela Majsai an Dreharbeiten in Köln teilnehmen. Sie wurde, wie das Tanzzentrum in seiner aktuellen Mitteilung schreibt, von Sat 1 eingeladen um bei der Sendung Notruf, Folgentitel: „Was raus muss, muss raus“ im Oktober, in der Staffel 2, Folge 60 dabei zu sein. Natalie durfte mit den Hauptdarstellern Nick-Robin Dietrich, Theresa Krehnke und Pascal Dahners drehen. Die junge Tänzerin sammelte somit ihre ersten Erfahrungen als Schauspielerin, die nicht nur von Michaela Majsai, sondern auch von der Agentur Söhne & Töchter gefördert und unterstützt werde, heißt es weiter in der Mitteilung. (AZ)

Dreharbeit Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Tanzzentrum Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Köln Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis