Unfallflucht in Edenhausen und Kollision in Krumbacher Bahnhofstraße

Am Mittwoch kam es in Edenhausen zu einem Fall von unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Eine Frau hatte laut Polizeibericht ihren Pkw gegen 12 Uhr in der Haseltalstraße geparkt. Als sie etwa eine Stunde später zurückkehrte, stellte sie einen frischen Schaden an der hinteren Fahrertür fest. Der Schaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08282/9050.

Am Abend des 16. Oktober ereignete sich ein weiterer Verkehrsunfall in der Krumbacher Bahnhofstraße. Ein 74-jähriger Fahrer kollidierte beim Linksabbiegen mit einem vorfahrtsberechtigten Fahrzeug. Der Sachschaden beträgt etwa 11.500 Euro. Es wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. (AZ)