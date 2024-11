Schützenverein Edenhausen zieht Bilanz

Bei der Jahreshauptversammlung des Schützenvereins „Gemütlichkeit“ Edenhausen ließ der erste Schützenmeister Michael Schütz die zurückliegende Saison Revue passieren. Höhepunkt im Vereinsjahr war wieder das Preis- und Königsschießen. Außerdem war der Schützenverein Ausrichter der Stadtmeisterschaft.

Die Schützen haben auch am Gauschießen in Bleichen und am Gaudamenschießen in Balzhausen teilgenommen. Beim Kreisschießen wurde Daniel Brandl neuer Kreisschützenkönig. Besonders hob Schütz die zahlreichen Aktivitäten der Schützenjugend hervor. Sie besuchten ein Trainingsschießen mit der deutschen Meisterin in Vöhringen und nahmen an den Projekttagen mit dem Ringeisengymnasium Ursberg teil.

Im März feierte der Schützenverein das 125-jährige Gründungsjubiläum. Nach dem Festgottesdienst in der Pfarrkirche wurde im Feuerwehrhaus gefeiert. Bei den Rundenwettkämpfen erreichte die erste Mannschaft in der Liga einen soliden 4. Platz. Ebenso konnte sich die zweite Mannschaft in der B-Klasse über einen 4. Platz freuen. Mit der Luftpistolen-Mannschaft wurde in der Gauliga ein beachtlicher 3. Platz erreicht.

Daniel Brandl ist Kreisschützenkönig. Foto: Manfred Fetschele

Kassierer Manfred Fetschele konnte eine solide Finanzlage präsentieren, sodass die Entlastung einstimmig erteilt wurde. Anschließend ehrte der 2. Gauschützenmeister Christian Kreuzer mehrere langjährige Mitglieder des Vereins. Für 25 Jahre Mitgliedschaft erhielt Christoph Deuring und für 50 Jahre Mitgliedschaft erhielt das Ehrenmitglied Marianne Deuring das Ehrenzeichen vom Bay. Sportschützenbund. Carolin Fischer und Ralf Maurer erhielten die Ehrennadel für Treue Mitarbeit. Vereinsinterne Ehrung erhielten für 20 Jahre Annika Strobel und Sandra Bock sowie für 30 Jahre Annemarie Brandl und Markus Bonk.

Schütz bedankte sich bei allen Schützen und Gönnern des Vereins für die Unterstützung und freut sich, dass die Schießabende vor allem auch von der Jugend wieder sehr gut besucht sind. (AZ)