Ein halbes Jahrhundert gemeinsames Glück: Goldene Hochzeit der Hanikas in Thannhausen

„Ja, ich will!“ - Das Ja-Wort der Partner im Standesamt oder vor dem Altar beinhaltet ein Versprechen von lebenslanger Geltung. Ein halbes Jahrhundert hat nun das Versprechen Bestand, das sich Christine und Erwin Hanika am 14. August 1975 vor dem Standesbeamten und zwei Tage später vor dem Stadtpfarrer gaben. Nun konnten sie die „Goldene Hochzeit“ feiern.

Beim Termin im Thannhauser Rathaus vor 50 Jahren stellte der Standesbeamte Max Bruckmann der Braut noch eine ganz andere Frage. Er wollte wissen, ob sie Interesse daran habe, künftig im Vorzimmer von Bürgermeister Josef Mayer zu arbeiten. Christine Hanika, seinerzeit in der Verwaltung der Realschule Krumbach tätig, bejahte die Frage. Sie überzeugte beim Vorstellungsgespräch und saß bereits eine Woche später an ihrem neuen Arbeitsplatz.

Die Eltern der Hanikas mussten nach dem 2. Weltkrieg ihre Heimat verlassen

42 Jahre Tätigkeit folgten, zunächst für die Stadt Thannhausen, später für die Verwaltungsgemeinschaft Thannhausen. Die erste Zeit arbeitete Christine Hanika in Vollzeit als Sekretärin des Bürgermeisters, nach der Geburt ihrer ersten Tochter als Teilzeitkraft in der Kämmerei. „Der Anfang ist nicht so leicht gewesen“, erzählt sie beim Pressegespräch, „ich kannte weder die Verhältnisse in Thannhausen noch meine neuen Mitbürger.“

Doch die Fähigkeit, ganz neu anzufangen, sich in Unbekanntes hineinzufinden und einzufügen, das gehört zur Biografie sowohl von Christine als auch von Erwin Hanika: Die Mutter von Christine Hanika und die Eltern von Erwin Hanika mussten nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ihre Heimat verlassen, das bayerische Schwaben wurde ihre Neue.

Erwin und Christine Hanika stehen auch nach 50 Jahren fest zusammen. Sie verbindet nicht nur ein Ehegelöbnis. Foto: Stadlerstift

Christine Hanika kam 1954, acht Jahre nach der Vertreibung ihrer Mutter aus Jägerndorf (heute Krnov), zur Welt. Sie wuchs bei den Eltern in Ried und den Großeltern in Waldheim auf. Erwin Hanika wurde 1943 in Jansdorf (heute Janov) geboren, erlebte die Vertreibung im Herbst 1946 als kleiner Bub. Die Parallelen in ihren Lebensläufen mögen bei der ersten Annäherung von Christine und Erwin Hanika eine Rolle gespielt haben.

Kennengelernt haben sie sich auf der Silvesterfeier im Gasthof Bischof in Edelstetten zum Jahreswechsel 1973/74. Man kam ins Gespräch, Erwin lud die junge Frau in die Bar. Eine Woche später traf man sich wieder, die beiden kamen sich näher. „Anfangs ist unklar gewesen, ob wir den gemeinsamen Lebensweg in Thannhausen beginnen“, erzählt Christine Hanika. Denn Erwin Hanika, gelernter Großhandelskaufmann, war seinerzeit für die Firma Dr. Oetker tätig – eine Arbeitsstelle für ihn am Stammsitz der Firma war zunächst angedacht.

Später arbeitete Erwin Hanika für die Firma Eismann, am Ende seines Berufslebens für die Firma Witty in Dinkelscherben. Christine und Erwin Hanika integrierten sich schon deswegen gut in Thannhausen, weil sie das reiche Vereinsangebot der Stadt nutzten. Erwin Hanika engagierte sich bei der Pfarrjugend, spielte Posaune bei der Musikvereinigung und trat mit dem Spielmannszug auf. Er sang 25 Jahre lang im Sängerbund und war bei den Boxern Schriftführer und Kassierer. In seiner Freizeit las er viel und schrieb gern Texte für gesellige Anlässe. Die Lust am Schreiben teilten sich die Eheleute. Christine Hanika war 16 Jahre Schriftführerin bei den Gartenfreunden. Sie pflegte mehr als 20 Jahre für die Gartenfreunde die Kontakte zur lokalen Presse und lieferte hin und wieder Beiträge für den „Jägerndorfer Heimatbrief“.