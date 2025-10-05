Icon Menü
Ein Tag als Schornsteinfeger im Landkreis Günzburg: Vom Glücksbringer zum Energieberater

Edelstetten

Vom Glücksbringer zum Energieberater: „An uns wird beim Hausbau erst als Letztes gedacht“

Hinter jeder Haustür wartet ein anderer Mensch, sagt Kaminkehrer Cedric Strandt. Er besucht täglich 15 Häuser und blickt dabei hinter sonst verschlossene Türen.
Von Mira Herold-Baer
    Schwarzer Zylinder, schwarze Katze: Viele Menschen glauben, dass Schornsteinfeger Cedric Strandt Glück bringt.
    Wenn Cedric Strandt in seiner traditionellen Kleidung mit dem Zylinder über die Straße läuft, kommt es bisweilen vor, dass ihn fremde Menschen umarmen, erzählt der 27-Jährige. Dann würden sie ihm erzählen, sie bräuchten heute Glück: für einen Arztbesuch oder weil sie einen Lottoschein lösen. An Cedric Strandt hängt der Aberglaube, er bringe Glück, genauso wie der Ruß am Kamin. Denn er ist Kaminkehrer von Beruf.

