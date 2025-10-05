Vom Glücksbringer zum Energieberater: „An uns wird beim Hausbau erst als Letztes gedacht“

Wenn Cedric Strandt in seiner traditionellen Kleidung mit dem Zylinder über die Straße läuft, kommt es bisweilen vor, dass ihn fremde Menschen umarmen, erzählt der 27-Jährige. Dann würden sie ihm erzählen, sie bräuchten heute Glück: für einen Arztbesuch oder weil sie einen Lottoschein lösen. An Cedric Strandt hängt der Aberglaube, er bringe Glück, genauso wie der Ruß am Kamin. Denn er ist Kaminkehrer von Beruf.
Edelstetten
