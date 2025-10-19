Vierbeinige Weltmeisterin aus Balzhausen rennt 480 Meter in unter 36 Sekunden

Bellend und schnüffelnd begrüßt sie Besucher, die ins Haus von Gabriele Klenk und ihrem Mann Thomas nach Balzhausen kommen. Sie ist drei Jahre alt und bereits eine mehrfach preisgekrönte Sportlerin. Doch seit September darf sie sich auch World Champion nennen. Umbrella, von Gabriele Klenk kurz Ella genannt, ist eine Deerhound-Hündin und siegte bei einer Rennveranstaltung in Gelsenkirchen.

Seit 2009 haben Windhunde das Herz von Gabriele Klenk aus Balzhausen erobert

Es war ein langer Weg, bis Gabriele Klenk im Hunderennsport gelandet ist. „Seit bestimmt 50 Jahren“, überlegt sie, halte sie Hunde. Zunächst eigentlich immer Mischlinge. Ihr erster Rassehund war ein Irischer Wolfshund namens Blossom. Den entdeckte sie per Zeitungsanzeige im Jahr 2009. Darin wurden Welpen dieser Rasse angeboten. Blossom wurde 13 Jahre alt. Diese Hunderasse gehört zu den größten der Welt und ist den Windhunden zuzuordnen. Die Hundezüchterin aus Bad Buchau, die Blossom anbot, fragte Gabriele Klenk, ob sie denn nicht auch mal zu Hunde-Ausstellungen gehen wollte. Dort lernte sie die Verbandsarbeit des FCI (Fédération Cynologique Internationale) kennen, dem größten Dachverband, der sich unter anderem um Zucht und Verwendung von Rassehunden kümmert. Auf solchen Ausstellungen sehe man alle möglichen Rassen. Da habe sie gemerkt, dass die Windhunde es ihr angetan hätten und entdeckte den Deerhound für sich. „Da bin ich dann dabeigeblieben“, sagt die 66-Jährige. Mittlerweile hat sie vier Hunde: die Enkelin von Blossom, eine inzwischen neunjährige Irischer Wolfshund-Hündin namens Kate, Umbrella sowie die zwei Galgo Españols Loretta (elfeinhalb Jahre) und Moya (siebeneinhalb Jahre). Ab einem Alter von 18 Monaten dürfen die Hunde an Rennen teilnehmen. Voraussetzung ist eine entsprechende Rennlizenz und vorherige Qualifizierungen, sagt Gabriele Klenk und zeigt Umbrellas Hundepass mit der Lizenzkarte. Bevor ein Hund bei internationalen Rennen starten darf, müssen mindestens zwei nationale offizielle Rennen absolviert worden sein. Wenn die Hunde ein Alter von neun Jahren erreicht haben, ist Schluss mit Rennen.

Die Hundeausstellungen waren nicht das, was sich Gabriele Klenk so für ihren Hund vorstellte, doch sie entdeckte dadurch die Windhunderennen, die von Verbänden angeboten werden. Davon gibt es zwei Arten, das Bahnrennen und das sogenannte Coursing. Beim Bahnrennen geht es ausschließlich um die Geschwindigkeit, in der der Hund die Strecke bewältigt, während das Coursing das Jagdverhalten des Hundes bewertet. Gabriele Klenk war schon bei beiden Rennarten im In- und Ausland mit verschiedenen Hunden dabei. Beim Bahnrennen in Gelsenkirchen hat Ella für 480 Meter 35,48 Sekunden gebraucht, im ersten Vorlauf waren es noch 36,28 Sekunden. Davon hat Gabriele Klenk auch ein beeindruckendes Video. Klenks zweite Irische Wolfshündin Amy (Tochter von Blossom) ist einst Europa-Meisterin gewesen, erzählt sie stolz und zeigt Erinnerungsbilder. Das war beim Coursing. „Das gefällt mir eigentlich besser, denn da ist ein Kurs auf freiem Feld gesteckt“, erklärt sie.

Beim Rennen jagen Windhunde einem Lockmittel nach

Bei solchen Rennen wird an einem Ausleger ein Lockmittel befestigt, das vorneweg gezogen wird. Die Hunde jagen diesem hinterher, als ob es ein Hase wäre. Zur besseren Unterscheidung der Tiere tragen sie verschiedenfarbige Renndecken. „Die Hunde haben ja einen natürlichen Hetztrieb, sie sind Sichtjäger“, sagt Gabriele Klenk. Sie rennen also hinter Dingen oder Lebewesen her, die sich bewegen. Die Klenks fahren inzwischen mit dem eigenen Wohnwagen zu den Renn-Orten. Da sei man dann am Rennplatz und müsse nicht umständlich Hotels buchen, die dann doch wieder in einiger Distanz lägen. Auf der Fahrt zum Rennen kann die Hundebesitzerin als Beifahrerin dann ihrem anderen Hobby, dem Stricken, nachgehen. Derzeit ist ein farbenfroher Pulli mit Wolle aus einer Manufaktur in Dänemark in Arbeit. Und Socken für ihre Enkelkinder entstehen auch.

1987 sind die Klenks von Stuttgart nach Thannhausen und 1998 nach Balzhausen gezogen. Für den Auslauf der Hunde haben sie extra eine Wiese bei Niederraunau gepachtet. Sie grenzt hinten an die Kammel als natürliche Grenze und nach vorn hin hat das Ehepaar das 10.000 Quadratmeter große Gelände eingezäunt. Da können sich die Hunde dann richtig austoben. Klenk fährt aber mit maximal zweien gleichzeitig dorthin, damit sie sich nicht gegenseitig in die Quere kommen. Sie besitzt zwar auch eine sogenannte Hasenzugmaschine, doch die komme derzeit eigentlich kaum mehr zum Training zum Einsatz, sagt Klenk. „Wenn ein Hund richtig hasenscharf ist, dann muss ich gar nicht so viel mit ihm trainieren“, sagt Klenk, die lange Jahre im Staatlichen Bauamt gearbeitet hat. In der Rennsaison geht sie mit den Hunden jeden zweiten Tag mit dem Fahrrad raus, damit sie viel laufen und Kondition aufbauen. Ansonsten nutzt sie die Trainingsmöglichkeiten, die Rennbahnen in der Umgebung anbieten. Eine gebe es in Mertingen bei Donauwörth und eine in Mammendorf bei Fürstenfeldbruck.

Die normalen täglichen Gassigeh-Runden teilen sich Gabriele Klenk und ihr Mann Thomas auf. Jeder geht mit zwei Hunden. Dann ist noch Krallenpflege und Füttern angesagt. Insgesamt seien es sicherlich drei Stunden, die Gabriele Klenk täglich den Hunden widme. Etliche Pokale, Schleifen und Meister-Renndecken zieren Wände und Borde bei den Klenks. Alles Preise, die die Hunde schon gewonnen haben. Übrigens müssen Startgelder bei den Rennen gezahlt werden, doch Preisgelder, wie im Profisport der Menschen, gibt es bei den Hunderennen nicht, erklärt Umbrellas Frauchen. Das werde sie nämlich von vielen gefragt, wenn sie wieder mit einem Pokal von einem Rennen heimkehrt. Fürs Foto zieht Gabriele Klenk Umbrella die weinrote, goldgefasste Siegerdecke an, die der graufelligen Hündin gut steht. Im Garten, einem weiteren Hobby von Gabriele Klenk, gibt es die passende Hintergrundkulisse dafür. Die nächsten Ziele mit den Hunden sind ein Coursing-Rennen demnächst in Bermatingen in der Nähe des Bodensees, und die Weltmeisterschaft im Coursing, die nächstes Jahr in Dänemark stattfindet. „Doch dafür müssen wir uns erst einmal qualifizieren“, sagt Gabriele Klenk.