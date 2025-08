Einbruch in Ferienhaus in Ebershausen – Polizei sucht Zeugen

In der Zeit von Sonntag, 3. August, 20 Uhr, bis Dienstag, 5. August, 17 Uhr, ist ein unbekannter Täter in ein Ferienhaus in der Kirchhaslacher Straße in Ebershausen eingebrochen. Der Einbrecher hebelte laut Polizeibericht zunächst einen geschlossenen Fensterladen auf und schlug anschließend die Fensterscheibe ein. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete er lediglich Lebensmittel. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Die Polizei Krumbach bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 08282/905‑0 zu melden. (AZ)

