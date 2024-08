Eine neue Perspektive für das schnelle Internet in Balzhausen

Die Vorvermarktung war erfolgreich: Mehr als 65 Prozent der Haushalte in der Gemeinde Balzhausen haben sich bei der seit März laufenden Vorvermarktung für ein LEW Highspeed-Produkt und damit für einen kostenlosen Glasfaserhausanschluss entschieden. Damit stehe fest: LEW TelNet, das Kommunikationsunternehmen der LEW-Gruppe, wird die Gemeinde mit Glasfaser bis in die einzelnen Haushalte erschließen, heißt es in der aktuellen Pressemitteilung der LEW.

Die Mindestbeteiligung sei erforderlich, da LEW die Investitionen in den Glasfaserausbau vollständig eigenwirtschaftlich trage. „Insgesamt haben wir sehr positive Resonanz auf unser Angebot erhalten. Damit können wir den Glasfaserausbau weiter vorantreiben“, sagt Jörg Steins, Geschäftsführer von LEW TelNet. „Damit möglichst viele noch die Chance auf Anbindung an schnelles Internet haben, bieten wir bis zum Abschluss der Bauarbeiten einen Sonderpreis für den Glasfaserhausanschluss. Glasfaser ist die Zukunft: Sie ist schnell, nachhaltig und hat fast unbegrenzte Übertragungskapazität.“

„Der Glasfaserausbau ist ein Meilenstein für unsere Gemeinde“, sagt Daniel Mayer, Bürgermeister der Gemeinde Balzhausen. Er rät allen Bürgerinnen und Bürgern, sich noch einen Glasfaserhausanschluss zu sichern: „Nutzen Sie die Gelegenheit, denn schnelles Internet ist für die Digitalisierung entscheidend und für jeden Einzelnen wichtig, ob für Beruf, Lernen oder für die Freizeit. Und auch wer selbst gar nicht so sehr auf das Internet angewiesen ist – ein Glasfaserhausanschluss wertet jede Immobilie auf“, wird Mayer in der Pressemitteilung der LEW zitiert.

Welche weiteren Schritte jetzt in Balzhausen geplant sind

Für den Glasfaserausbau in Balzhausen laufen nun die Vorbereitungen für die Umsetzung. Dies umfasse beispielweise Detailplanungen für die Erschließung der Straßen sowie die Auswahl eines ausführenden Tiefbauunternehmens. Kundinnen und Kunden würden, so die LEW, rechtzeitig informiert, sobald die Bauarbeiten terminiert werden können. Die Baufirma werde die Ausführung bei den einzelnen Haushalten bei Vor-Ort-Terminen individuell besprechen. Infos zum Thema gibt es unter www.lew-highspeed.de. Das Team von LEW Highspeed berät per Mail unter kundenmail@lew-highspeed.de sowie telefonisch unter der gebührenfreien Servicenummer 0800 539 0001.

Mit LEW Highspeed würden Haushalte und Betriebe eine zukunftssichere Internetanbindung und ebenso Telefonie und Fernsehen über Glasfaser erhalten. Durch die direkte Glasfaseranbindung stünden Produkte mit Übertragungskapazitäten von bis zu 1 Gbit/s zur Verfügung. Das entspreche in etwa der 10- bis 20-fachen Geschwindigkeit im Vergleich zur Verbindung über die bestehende Telefonleitung, heißt es abschließend in der LEW-Pressemitteilung. (AZ)